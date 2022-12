No, gracias.

Junior,con 27 jugadores para los duelos contra Nacional, por Copa, y frente a Once Caldas, por Liga Pese a no contar con su capitán, Sebastián Viera, quien fue sancionado con dos fechas tras su expulsión contra Millonarios (aunque puede jugar por Copa Águila); Junior dispondrá del resto de sus figuras para los duelos contra Nacional y Once Caldas.