Junior selló su pase a cuartos de Copa Águila, goleando 3-0 a Once Caldas

El conjunto ‘tiburón’ triunfó en el estadio Metropolitano, ratificando lo hecho en el Palogrande, donde ganó 0-1. Ahora se medirá a Millonarios.

El marcador se abrió al minuto 33, cuando Yonatan Murillo centró desde el costado oriental y el esférico lo cabeceó Roberto Ovelar para cambiar la trayectoria (1-0).

El segundo tanto llegó en el arranque del segundo tiempo, a los 49’, Jarlan Barrera habilitó a Léiner Escalante, éste remató y el arquero José Fernando Cuadrado dejó el rebote que le quedó a Barrera, zurdazo fuerte y adentro para el 2-0.

Apenas cinco minutos después, el volante samario cerró una buena noche en lo personal con una perfecta habilitación para David Murillo, quien definió rastrero y la pelota ingresó entre las piernas del guardameta ‘albo’.

Gracias a este 4-0 global, Junior comenzará la llave de los cuartos de final en El Campín frente a Millonarios, que eliminó a Alianza Petrolera.

Cali, América y Nacional también avanzaron de ronda, la próxima semana se conocerán los demás clasificados: Patriotas vs. Unión Magdalena, Equidad vs. Santa Fe y Pasto vs. Medellín.