Junior y Nacional se enfrentan en el primer 'asalto' en partido de la Copa Colombia

Atlético Junior y Atlético de Nacional volverán a verse las caras este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero en esta ocasión por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Y es que por la liga colombiana, el 'tiburón' se impuso hace unas semanas por 3-1 al cuadro 'verdolaga'.

Publicidad



El balón en el mítico escenario del 'Coloso de la Ciudadela' rodará a las 8:05 de la noche. En el terreno de juego se espera un buen espectáculo por la buena calidad de los planteles y en las tribunas se espera la fiesta, la hinchada confía en que varias anotaciones.

El conjunto rojiblanco, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, llega con buen ritmo al partido frente a los verdes de Antioquia, llegan 'enchufados', por buena línea: ya que suma siete puntos en los últimos tres compromisos de la liga local. Por lo que se espera, que sigan manteniendo esa intensidad.

Los de la 'arenosa' no prevén muchos cambios en su nómina, a excepción de Luis 'Cariaco' González que presenta un "desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha"; Yesus Cabrera volvió a ser convocado. De resto, todo el plantel, incluyendo su fichaje estrella Carlos Bacca, está a disposición del timonel argentino.

"Es un partido difícil contra un buen equipo. Es un juego muy importante para nosotros. Hemos jugado contra Nacional bastante seguido en el último tiempo y no será un juego diferente a los anteriores en cuanto a la dificultad. Debemos estar al máximo potencial y jugar con la mayor determinación. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos la ilusión y la esperanza de lograr la victoria", dijo Cruz Real a los medios de comunicación.

Publicidad

¿Cómo llega Nacional al duelo en el 'Metro'?

El actual campeón del rentado nacional no pasa por mejor momento, ya que aún no han podido ganar. Sólo han acumulado dos puntos de 12 posibles en la Liga II-2022. No obstante, Hernán Darío Herrera y su grupo de futbolistas saben que en este tipo de torneo todo es a otro precio. Para este partido recuperaron a su arquero Kevin Mier, quien cumplió las dos fechas de sanción por expulsión, precisamente se dio en el partido contra Junior, de la segunda jornada.

Publicidad

"La imagen que dejamos en Ibagué fue linda. Ese es el fútbol que quiere la gente, que quiere Nacional. En Barranquilla hay que ir a salir a proponer y salir a jugar", esas fueron las palabras de Dorlan Pabón previo al duelo de este jueves.

La Equidad vs. Unión Magdalena

Pero este jueves también habrá acción en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. La Equidad recibe a partir de las 6:00 de la tarde a Unión Magdalena, equipo que viene haciendo un gran papel en la liga colombiana de este segundo semestre. Los samarios disfrutan del poder goleador de Ricardo Márquez y de las buenas intervenciones bajo los tres palos de Carlos Bejarano.

Del lado, de los 'aseguradores' le apostarán a su juego colectivo y tratar de hacer respetar su casa.