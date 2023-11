Kevin Mier no siempre estuvo bajo los tres palos: “¿Quién al comienzo va a querer ser arquero?”

Atlético Nacional ganó la Copa Colombia 2023 y contó con un inspirado Kevin Mier, quien atajó un penalti en la tanda que terminó con el 5-4 definitivo sobre Millonarios.

Por eso, este viernes el joven guardameta atendió a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ para hablar de lo que fue ese compromiso, pero también de su carrera bajo los tres palos.

“Ha sido un camino muy largo, hemos venido construyendo, el profe Jhon Bodmer llega y pone su granito de arena y nos saca campeones. Y es gratificante para nosotros y en tan poco tiempo queda campeón, no es fácil hacerlo con Nacional, es una exigencia superior”, afirmó de entrada.

Luego, a Kevin Mier le preguntaron por el buen remate de penalti que tuvo contra Álvaro Montero, mostrando carácter y calidad.

“Hay que ver, yo creo que he tenido esa técnica, esa capacidad desde los 14 o 15 años que llegué a Atlético Nacional, hoy en día es importante porque te puede dar una posibilidad más, te hace ver más diferente, entonces creo que ha sido bueno todo lo que he venido aprendiendo y la jerarquía que he ido adquiriendo”, dijo.

Acá más declaraciones de Kevin Mier:

*¿Siempre fue arquero?

“Empecé como jugador, ¿quién al comienzo va querer ser arquero?. Ya sabía dónde iba a pegar, contra Pereira ejecuté el cobro y voy con seguridad que voy de tercero y hacerlo con esa capacidad. Primero está Jefferson, luego Robert Mejía y yo dije que metía de tercero, que no había lío”.

*Los cobros de los rivales en sus guantes

“Tengo una toalla, ahí simplemente cargo la virgen y un rosario, por ahí ellos pensaron que había información, pero para nada. Esta vez con la capacidad de los profes y de Chipi Chipi tuvimos una idea mucho mejor. El profe empieza a dibujar el arco, el pateador y a dónde iban las ejecuciones. Los que quedaron en campo, él ya tenía eso listo”.

*El cobro antes del título

“Yo me ocupo de atajar, le pregunto el árbitro que si la atajaba nos íbamos, y nos faltaba uno más”.

Kevin Mier, arquero de Atlético Nacional. Instagram oficial de Atlético Nacional

*Ya conocía a Jhon Bodmer

“Lo tuve en Valledupar en el 2020, entonces ya conocía mucho la idea que traía el profe. Cuando llegó, dije que nos iba a poner a jugar. Él tiene capacidades enormes y creo que los compañeros están comprendiendo esa información que nos está transmitiendo”.

*Ya pensando en cuadrangulares

“Seguimos creyendo, ya hoy pasamos la página porque tenemos un capítulo nuevo el domingo, una final más por todo el tema del grupo. Debemos ganar. Este fue un impulso que sí podemos, que tenemos la capacidad de ir por los partidos, que tenemos jugadores con jerarquía”.

*¿Era gol válido el de Macalister Silva?

“Lo primero que yo le decía a Robert Mejía es que me la diera, yo me perfilo para recibirle, cuando le chocan por detrás que me imagino es una carga, que es falta”.

*Su experiencia en Selección Colombia

“Una familia, se siente uno impresionante y en los partidos se ve reflejado todo eso, estar junto a ellos pues uno aprende muchas cosas y disfruto de estar con ellos y sacarles todo el provecho. Eso es al máximo”.