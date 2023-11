Kevin Mier se tenía confianza en los penaltis: "Sé que tengo la técnica para esos cobros"

Kevin Mier fue esa gran figura en el título de la Copa Colombia 2023 de Atlético Nacional. El golero 'verdolaga' le atajó un cobro desde el punto blanco del penalti a Édgar Guerra, pero a su vez también tuvo la valentía de cobrar en la famosa 'ruleta rusa' y convirtió.

Tras adjudicarse un nuevo título con el 'verdolaga', el guardameta compareció en rueda de prensa y dio su versión de esa tanda de penaltis. De cómo vivió los cobros frente a Millonarios en el Atanasio Girardot.

"Primero había que atajar un penalti, no podía pensar en que había atajar dos o tres sin primero atajar uno. Creo que fue fundamental el cobro de mis compañeros, lo acertados que fueron. Sabían y tenían fe que uno me iba a quedar y uno iba atajar. Merecido, felicitar a todos los que hacen parte de esta gran institución porque sin ellos no hubiese sido posible", dijo de entrada Mier en su intervención con la prensa.

El arquero de Nacional no dudó en afirmar que cuando le preguntaron que si quería cobrar en los penaltis dijo que sí de una. Creía firmemente en sus capacidades.

Kevin Mier (23) fue una de las figuras en el título de Copa Colombia frente a Millonarios. Foto: Colprensa

Publicidad

"Cuando me preguntan que si voy a patear penalti, decir que sí con toda la seguridad del mundo porque sé que tengo la técnica, esa capacidad de comprometerme con el equipo, y siento que esa jerarquía la he ido adquiriendo con el pasar de los partidos. Antes obviamente eso no se iba a poder porque los pateadores eran Dorlan (Pabón) y (Jefferson) Duque, que son pateadores que han pateado toda su vida. De un tiempo acá he venido haciendo y practicándolo y los profes me tienen la confianza, agradecer y feliz con todo eso", agregó.

Otras declaraciones de Kevin Mier:

*Los títulos con Nacional

Publicidad

"Es el equipo más ganador y que sea paisa, es un orgullo para toda Antioquia, que Nacional siga sumando títulos para la institución, para la hinchada es algo grande y valioso. Seguir sumando títulos te lleva a seguir siendo más grandes. Gracias a esta institución porque me abrió las puertas y hoy en día estoy celebrando un título gracias a ellos".

*Su trasegar en el equipo y los trofeos

"Para nosotros los canteranos, pasar de ganar Liga antioqueña a ganar Copa, Liga, Superliga es algo único, por lo que uno sueña, es ir paso a paso. Sabes que tienes que pasar por todas las inferiores, te enseñan a que el club es grande y tienes que ganar todos los partidos y eso es muy bueno. Te insertan que tienes que ser un líder, un ganador, que tienes que tener jerarquía para el día que te toque poner la camiseta con el equipo principal. Muy contento por todos mis compañeros y todos los canteranos que hicieron parte de esto; no es fácil llegar al equipo profesional y más en Nacional que te exige; muy feliz por ellos y lo que están viviendo".

*El trabajo de los arqueros en Nacional

Publicidad

"Ellos han sido importantes para mí, ya que con su experiencia y lo que han vivido, todo eso me los transmite. Chipi Chipi Castillo desde su capacidad de atajar penaltis también me lo transmite y me lo hace saber. La competencia se ha mantenido muy sana; trabajamos todos a la par; hay todo el trabajo de compañerismo".