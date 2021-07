La Dimayor definió el calendario y el sistema de campeonato para la Liga II-2021

La Dimayor estableció el calendario con el que se jugará la Liga II-2021, que empezará este fin de semana e irá hasta el 22 de diciembre.

La principal noticia es que regresan los cuadrangulares semifinales para definir los finalistas y se suspenden los cuartos de final y las llaves de semifinales que se usaron durante los dos últimos torneos en que América de Cali y Deportes Tolima salieron campeones.

El torneo tendrá 20 fechas, se mantiene la jornada de clásicos y habrá muchos partidos porque también se jugará la Copa Colombia.

En la primera fecha habrá buenos partidos: Santa Fe recibirá a Cali y América al Junior. Nacional visitará a Envigado y Deportivo Pasto recibirá a Millonarios. El campeón, Deportes Tolima, visitará al Pereira.

La fecha 14 será la jornada de clásicos, en el que vuelve a jugarse el duelo del ‘Tolima Grande’ entre Deportes Tolima y el recién ascendido el Atlético Huila. Deportes Quindío, que también volvió a la A, visitará al Deportivo Pasto. Duelo sin tradición tendrán Patriotas contra La Equidad.

Fecha 1:

Medellín vs. Águilas

Alianza P. vs. La Equidad

América vs. Junior

Patriotas vs. Bucaramanga

Quindío vs. Jaguares

Santa Fe vs. Cali

Envigado vs. Nacional

Caldas vs. Huila

Pasto vs. Millonarios

Tolima vs. Pereira

Fecha 2:

Águilas vs. América

Pereira vs. Alianza

Bucaramanga vs. Santa Fe

Millonarios vs. Quindío

Cali vs. Medellín

Junior vs. Envigado

La Equidad vs. Pasto

Huila vs. Patriotas

Jaguares vs. Caldas

Nacional vs. Tolima

Fecha 3:

Quindío vs. Águilas

Tolima vs. Alianza

Envigado vs. América

Cali vs. Bucaramanga

Patriotas vs. La Equidad

Jaguares vs. Huila

Medellín vs. Junior

Caldas vs. Millonarios

Santa Fe vs. Nacional

Pasto vs. Pereira

Fecha 4:

Águilas vs. Patriotas

Alianza vs. Pasto

América vs. Caldas

Bucaramanga vs. Jaguares

Huila vs. Quindío

Nacional vs. Cali

Pereira vs. Envigado

La Equidad vs. Medellín

Junior vs. Tolima

Millonarios vs. Santa Fe

Fecha 5:

Huila vs. Águilas

Envigado vs. Alianza

Medellín vs. América

Quindío vs. Bucaramanga

Cali vs. Millonarios

Santa Fe vs. La Equidad

Jaguares vs. Junior

Patriotas vs. Nacional

Caldas vs. Pereira

Tolima vs. Pasto

Fecha 6:

Águilas vs. Jaguares

Alianza vs. Cali

América vs. Patriotas

Bucaramanga vs. Huila

Nacional vs. Quindío

Pasto vs. Envigado

Equidad vs. Tolima

Junior vs. Caldas

Millonarios vs. Medellín

Pereira vs. Santa Fe

Fecha 7:

Nacional vs. Águilas

Bucaramanga vs. Alianza

Santa Fe vs. América

Quindío vs. Caldas

Cali vs. Junior

Envigado vs. La Equidad

Huila vs. Medellín

Jaguares vs. Tolima

Pereira vs. Millonarios

Patriotas vs. Pasto

Fecha 8:

Águilas vs. Pereira

Alianza vs. Nacional

América vs. Quindío

Caldas vs. Bucaramanga

Pasto vs. Cali

Tolima vs. Envigado

La Equidad vs. Jaguares

Junior vs. Huila

Medellín vs. Santa Fe

Millonarios vs. Patriotas

Fecha 9:

Caldas vs. Huila

Santa Fe vs. Alianza

Cali vs. América

Bucaramanga vs. Millonarios

Quindío vs. Pasto

Patriotas vs. Envigado

Nacional vs. La Equidad

Huila vs. Tolima

Jaguares vs. Medellín

Pereira vs. Junior

Fecha 10:

Águilas vs. Bucaramanga

Alianza vs. Patriotas

América vs. Jaguares

Envigado vs. Quindío

Tolima vs. Cali

La Equidad vs. Pereira

Millonarios vs. Huila

Junior vs. Nacional

Medellín vs. Caldas

Pasto vs. Santa Fe

Fecha 11:

Águilas vs. Junior

Caldas vs. Alianza

Bucaramanga vs. América

Quindío vs. Medellín

Cali vs. Pereira

Santa Fe vs. Envigado

Huila vs. La Equidad

Jaguares vs. Millonarios

Nacional vs. Pasto

Patriotas vs. Tolima

Fecha 12:

Millonarios vs. Águilas

Alianza vs. Jaguares

Medellín vs. Bucaramanga

América vs. Huila

La Equidad vs. Quindío

Envigado vs. Cali

Junior vs. Patriotas

Pereira vs. Nacional

Pasto vs. Caldas

Tolima vs. Santa Fe

Fecha 13:

Águilas vs. Alianza

Millonarios vs. América

Bucaramanga vs. Junior

Quindío vs. Pereira

Cali vs. La Equidad

Medellín vs. Envigado

Huila vs. Nacional

Jaguares vs. Pasto

Caldas vs. Tolima

Patriotas vs. Santa Fe

Fecha 14:

Envigado vs. Águilas

Alianza vs. Bucaramanga

América vs. Cali

Pasto vs. Quindío

La Equidad vs. Patriotas

Tolima vs. Huila

Junior vs. Jaguares

Nacional vs. Medellín

Santa Fe vs. Millonarios

Pereira vs. Caldas

Fecha 15:

Águilas vs. Cali

Quindío vs. Alianza

América vs. Nacional

Bucaramanga vs. Pasto

Jaguares vs. Envigado

Caldas vs. La Equidad

Huila vs. Santa Fe

Millonarios vs. Junior

Medellín vs. Tolima

Patriotas vs. Pereira

Fecha 16:

La Equidad vs. Águilas

Alianza vs. Medellín

Tolima vs. América

Pereira vs. Bucaramanga

Junior vs. Quindío

Cali vs. Patriotas

Envigado vs. Millonarios

Pasto vs. Huila

Santa Fe vs. Jaguares

Nacional vs. Caldas

Fecha 17:

Águilas vs. Tolima

América vs. Alianza

Bucaramanga vs. Envigado

Quindío vs. Santa Fe

Huila vs. Cali

Millonarios vs. La Equidad

Jaguares vs. Nacional

Junior vs. Pasto

Medellín vs. Pereira

Caldas vs. Patriotas

Fecha 18:

Pasto vs. Águilas

Alianza vs. Huila

La Equidad vs. América

Nacional vs. Bucaramanga

Cali vs. Quindío

Envigado vs. Caldas

Pereira vs. Jaguares

Santa Fe vs. Junior

Patriotas vs. Medellín

Tolima vs. Millonarios

Fecha 19:

Águilas vs. Envigado

Millonarios vs. Alianza

América vs. Pasto

Bucaramanga vs. Tolima

Quindío vs. Patriotas

Jaguares vs. Cali

Junior vs. La Equidad

Huila vs. Pereira

Medellín vs. Nacional

Caldas vs. Santa Fe

Fecha 20:

Santa Fe vs. Águilas

Alianza vs. Junior

Pereira vs. América

La Equidad vs. Bucaramanga

Tolima vs. Quindío

Cali vs. Caldas

Envigado vs. Huila

Patriotas vs. Jaguares

Pasto vs. Medellín

Nacional vs. Millonarios