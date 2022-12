“Los equipos no se sacaron ventaja, la diferencia la sacó el árbitro”: DT Miguel Russo

El técnico de Millonarios consideró que el juez Mario Hernández interpretó como penalti a favor de Junior una disputa normal del balón. “Son situaciones que pasan en el fútbol”, dijo.

Sereno, tranquilo o resignado. Así salió el técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo a la rueda de prensa tras caer eliminado con Junior 0-1 en los cuartos de final de la Copa Águila. El resultado no le molestó del todo. No tanto como la forma: un penalti que, según él, no existió y desequilibró un juego parejo.

Publicidad

“Debíamos tener el control del balón y nos costó un poco, pero Junior tampoco tuvo muchas opciones de gol. Fueron dos equipos parejos que no se sacaron ventaja; la diferencia la sacó el árbitro (Mario Hernández)”, explicó Russo sobre la jugada en el área en la que el portero Vikonis derribó a Díaz.

Lea también: Millonarios apostó a los penaltis y… un penalti lo eliminó: 1-0 ganó Junior en la Copa

“Es una jugada muy dudosa que interpreta el árbitro. Una disputa del balón en la que van los dos. La sensación que me queda en la cancha es esa, luego la cámara lenta y la televisión puede hacer parecer diferente. Creo que el delantero salta antes, pero tampoco puedo decir que todo es culpa del árbitro. Son situaciones que pasan en el fútbol”, agregó Russo.

Y finalizó con un dato que dejó en el aire: “Nosotros no hemos tenido ningún penalti en todo el año”.

Publicidad