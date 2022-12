Lucas Pusineri: “Con Comesaña se vio algo de calentura, pero no pasó nada”

Una versión algo diferente de la dicha por el entrenador del Junior fue la que dio el técnico del Deportivo Cali, quien tampoco fue ajeno al mal momento que se dio entre estrategas al término del juego de Copa Águila.

Este jueves, al finalizar el partido en el que Cali venció 2-1 a Junior, se pudo apreciar un amago de pelea entre Lucas Pusineri y Julio Comesaña, al final la situación pudo ser controlada por los jugadores de ambos equipos.

“Sinceramente yo fui a saludar a los jugadores, me crucé con Julio, me felicitó, después se vio que hubo algo de calentura, pero no pasó nada, es alguien que admiro porque tiene mucho recorrido en el futbol”, fueron las palabras del timonel argentino al servicio de los vallecaucanos en rueda de prensa luego del compromiso.

Pasada la situación y con algo de cabeza fría el DT ‘azucarero’ señaló: “siempre hay que mantener la postura, todo perfecto de parte de los dos”, algo totalmente diferente a lo dicho por su colega del Junior.

Refiriéndose a los futbolístico, Pusineri dijo: “la gente me ha insultado por los cambios, pero hoy dio resultado. Permanentemente uno siempre tiene que tomar decisiones para ver cómo puede desenredar el partido, ahí vi en el joven Andrés Arroyo a alguien que podía arreglar el juego; él hace en entrenamientos este tipo de goles”.

Justamente, Arroyo fue el autor del agónico tanto que significó el triunfo del verde vallecaucano.

El próximo juego de los equipos será en Barranquilla, el jueves 12 de septiembre.

