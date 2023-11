Luis 'Bendito' Fajardo: "Memín' Pabón resuelve en Nacional y Jefferson Duque aclara en ofensiva"

En vísperas de lo que será el juego de vuelta de la gran final de la Copa Colombia 2023 la cual enfrentará a Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot , Luis 'Bendito' Fajardo analizó el encuentro y no se guardó nada para elogiar a varios de los protagonistas que se disputaran el título copero este jueves 23 de noviembre.

En primera instancia, se fue sin rodeos y afirmó que el conjunto 'embajador' tiene cierta superioridad respecto a los 'verdolagas' y respaldó con varios importantes nombres lo que opina. "Millonarios denota una superioridad en cuanto a resultados, en cuanto a figurar en la cancha. Nacional no ha podido equilibrar esa zona en el mediocampo, mientras que Millonarios tiene ahí a (David) Macalister Silva y (Daniel) Cataño. Millonarios también se ha hecho muy fuerte con un delantero, que es un goleador (Leonardo Castro). Qué tanto en el Pereira, como en Millonarios ha demostrado", reconoció.

Por otro lado, no dejó atrás al conjunto paisa, del que reconoció que tuvo un buen partido en la ida jugada en El Campín. "Nacional tendrá que estar a la altura del compromiso y con esas condiciones que mostró la semana pasada (en la ida el pasado 15 de noviembre. Me parece que hace varios juegos, Nacional no realiza un compromiso de la importancia que demostró ese día. Incluso, estuvo por encima del marcador durante mucho tiempo".

Siguiendo la misma línea, elogió a uno de los actuales íconos del conjunto antioqueño, Dorlan Pabón, de quien reconoció su capacidad para destrabar partidos y sacarlos adelante, además de distinguir la capacidad goleadora de Jefferson Duque. "Es importantísimo tener a alguien como 'Memín'. Él es un jugador que en cualquier equipo te resuelve. En la delantera, me gustaría tener a un jugador como Jefferson Duque, porque Jefferson, con sus movimientos, aclara el panorama, hacia la parte ofensiva", terminó por darle sus respectivos cumplidos a ambos jugadores de Nacional.

No obstante, los 'azules' también juegan y con emotivas palabras, reconoció el trabajo de David Macalister Silva y Daniel Cataño en el equipo 'embajador'. "Cataño me parece que es el cómplice perfecto del medio campo y es el cómplice de Macalister Silva, porque es un hombre que interpreta muy bien los movimientos de Macalister. Cataño, antes, no tenía tanto gol y vemos hoy por hoy que tiene grandes características goleadoras porque interpreta también muy bien El juego de Macalister", destacó el exjugador.

Finalmente, se refirió al gran 'banderazo' que hubo por parte de los hinchas de Atlético Nacional a sus jugadores y opinó que este tipo de actos son un combustible importante para los futbolistas. "En la época en la que nosotros estábamos, eso no se daba. La gente que salió a recibirlos antes del partido, eso no se daba. Ahora me parece que el alimento anímico. Es importantísimo".

Vea acá el banderazo y la emoción de los hinchas de Nacional, previo a su encuentro contra Millonarios.