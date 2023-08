Luis Haquin y la polémica en Santa Fe vs Cali: “Debe existir respeto y no incitar a la violencia”

En el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, entre Santa Fe y Cali, se dio una fuerte discusión en la cancha, que terminó con empujones, expulsados y más. Sobre ese tema, el jugador Luis Haquin habló en rueda de prensa, y se refirió brevemente a lo sucedido.

“Lamentable que quizás se termine de esa manera, pero yo considero que debe existir un respeto y no cruzar una línea, eso es muy importante. En su momento se darán cuenta qué pasó, está grabado. El hecho de incitar a la violencia y si incitas vas a tener una reacción, entonces igual hay que saber que hay límites y no los puedes sobrepasar”, dijo para comenzar el defensor boliviano.

Luego, Haquin hizo un llamado para que no vuelvan a suceder este tipo de polémicas, ya que todo comenzó luego de que alguien arrebatara los apuntes del arquero del Cali, Johan Wallens.

“Somos colegas todos y nos respetamos, pero incitar a la violencia y utilizar el término de “matarnos”, complicado. Ojalá que obviamente se tomen cartas en el asunto por el bien del fútbol colombiano que merece una buena imagen por el crecimiento que ha venido teniendo y que no vuelva a pasar”, cerró el futbolista boliviano sobre este tema.

Acá más declaraciones de Luis Haquin, tras la eliminación del Deportivo Cali, de la Copa BetPlay 2023-II:

*Los penales fallados

“El tema de los penales es un tema de confianza, de comunicación y es lo que quizás en fracciones de segundo tomas la pelota y cobras, y ya está”.

*Contento en Cali

“Gracias a Dios he tenido la posibilidad de jugar en varios países a mi corta edad, de vestir la camiseta de la selección nacional, que es un privilegio, y tuve la oportunidad de llegar al Deportivo Cali, una institución muy grande, me abrieron las puertas y he tratado de retribuírselas día a día, donde me necesiten”.

*Sin reproches para los compañeros que fallaron el penalti

“No lo veo así, el tema extrafutbolístico si te das cuenta pasó luego del tercer penal, antes de eso hay situaciones, circunstancias, la gente, que son normales. La responsabilidad las tenemos todos, que señalar a uno o al otro, los mejores del mundo han fallado, hay que tener personalidad para agarrar la pelota y cobrarlo, duele derrota pero estamos tranquilos”.