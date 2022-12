Médico de Nacional: “Daniel Muñoz tuvo sensación de fatiga, pero no tiene dolor para caminar”

Y es que fue un partido convulsionado para Atlético Nacional, cayó contra el ‘pijao’, y fuera de eso tuvo tres lesionados: Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra y Daniel Muñoz; este último convocado recientemente a la Selección Colombia.

“Daniel Muñoz, quien en la práctica antes del partido tuvo una sensación de fatiga al nivel del isquiotibial (parte posterior del muslo), él me refiere algo de cansancio, por esta razón pedimos el cambio. Este tipo de lesiones se manejan clínicamente, donde lo evolucionamos, por eso en este momento no tiene dolor para caminar, no tiene hematoma tiene conservada la fuerza. Se terminará de evolucionar este viernes”, fueron las palabras del médico Rodríguez.

De acuerdo con las explicaciones del profesional, la salud del polifuncional jugador está siendo bien tratada y no tendría complicaciones.

El día para Muñoz fue bastante agitado, a primera hora viajó a la embajada de Estados Unidos en Bogotá para gestionar su visa, para los partidos con Colombia, pasado el mediodía volvió a Medellín.

Según Pompilio Páez, asistente técnico de Nacional, la idea con el jugador era que solamente disputará los últimos 20 minutos del compromiso frente a los tolimenses; algo que no se dio porque ingresó por su compañero Henríquez, también lesionado.