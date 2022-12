Miguel Ángel Russo: “No me puedo conformar porque no me gusta perder, debemos tener más orden”

El técnico al mando de Millonarios habló en rueda de prensa, tras la derrota 1-0 de su equipo en la semifinal de ida de la Copa Águila, disputada este viernes, en el estadio Palogrande.

Miguel Ángel Russo se vio preocupado luego de perder contra Once Caldas, en el primer partido de la semifinal de la Copa Águila, con un gol de Ricardo Steer, al minuto 8 del partido.

El argentino señaló que “no me puedo conformar porque no me gusta perder, sé que estamos haciendo un gran esfuerzo, llevamos una cantidad de partido que otros no tienen, en algún momento se empieza a sentir este cansancio”.

Además, sobre el primer tiempo del equipo rival, que fue superior a los ‘embajadores’, mencionó que “en el primer tiempo perdimos el orden y Ómar Bertel tiene que aprender a jugar este tipo de finales, es joven aún”.

Sobre el error del árbitro, al pitar un penalti en la última jugada del encuentro, dijo que “un error como el del línea te define una clasificación, pero son situaciones, tenemos que mejorar nosotros, es importante ir recuperando la gente, vamos con calma”, concluyó.

