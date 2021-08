Millonarios, a buscar la remontada contra el sorprendente Alianza Petrolera, en Copa Colombia

Millonarios recibirá a Alianza Petrolera, este miércoles, por la vuelta de la tercera ronda de la Copa Colombia, en una llave que va a favor de los de Barrancabermeja 1-0.

Los 'embajadores' no pasan por sus mejores días, luego de la victoria a domicilio frente a Once Caldas, en la Liga, no volvieron a probar las 'dulces mieles' del triunfo.

Cayeron por la mínima diferencia contra los 'petroleros', en esta fase del torneo, perdieron por idéntico marcador en el clásico capitalino frente Santa Fe y dejaron escapar el triunfo contra Deportivo Cali, en Palmira, y terminaron sumando un punto.

Alberto Gamero, entrenador de los bogotanos, expresó tras la igualdad contra los vallecaucanos que "hay que descansar ahora, cuatro o cinco jugadores estuvieron con la selección y hoy jugaron, vamos a enfrentar una llave que llevamos en contra y queremos clasificar".

Por su parte, los de 'barranca', tras vencer a sus rivales en la Copa, derrotaron a Pasto 2-0 y perdieron contra Envigado 2-1, sobre la hora, pero en términos generales vienen motivados por haber cortado la racha de más de 30 partidos sin sumar de a tres.

"Estamos muy optimistas, sabemos que es un partido difícil, vamos arriba en el marcador, pero la llave está abierta y vamos con la mentalidad y la consigna de clasificar", le dijo José Luis Chunga a este portal, previo al compromiso.

En la Liga nacional, azules y aurinegros tienen los mismos puntos, 10, pero Millonarios le gana la posición a Alianza por los goles a favor que tiene. Segundo y tercero, respectivamente, se sacaran 'chispas' en este juego, en el que solamente uno seguirá en carrera.

El partido arrancará a partir de las 8:00 p.m., luego de que Jhon Hinestroza haga sonar su silbato para darle inicio a las acciones, en el estadio Nemesio Camacho.

El vencedor, irá directamente a los octavos de final de la Copa Colombia, donde habrá un sorteo en el que se definirán los rivales de la siguiente ronda, que tendrá como protagonistas a los clubes que avancen en esta tercera fase y los que se integrarán al torneo hasta ahora, por tener participación internacional a principio de año.