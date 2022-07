Millonarios, a dar el primer paso en el duelo contra Fortaleza por Copa Colombia

Este miércoles vuelven las acciones en la Copa Colombia con los enfrentamientos de los cuartos de final. Serán dos partidos los que se disputen este día y en el que saldrán a escena clubes como Millonarios, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Será el cuadro ‘embajador’ el que abra el telón frente a Fortaleza, en duelo que está pactado para que ruede el balón a las 6:00 de la tarde, en el estadio El Campín. Los azules parten como grandes favoritos.

Los dirigidos por el entrenador samario Alberto Gamero llegaron a esta instancia del torneo luego de dejar en el camino a Jaguares de Montería, con un marcador de 4-1 en el global, por lo que se espera que contra Fortaleza también muestren su jerarquía, le den una alegría a su hinchada y encaminen la serie.

Para este importante compromiso, el cuadro azul de la capital colombiana podrá contar con toda la pesada de su nómina, sus piezas más importantes, pensando en dejar casi resuelta la eliminatoria en casa. Gamero convocó a un total de 20 hombres, en los que destaca el retorno de Klíver Moreno, quien se había perdido varios compromisos por una lesión de ligamentos cruzados.

En la lista también aparecen los habituales como Álvaro Montero, Andrés Llinás, Daniel Ruiz, David Macalister Silva y Luis Carlos Ruiz.

¿Cómo llega Fortaleza?

Los ‘reyes del Twitter’ avanzaron a los cuartos de final de la Copa tras ejecutar una de las sorpresas del torneo, debido a que dejaron en el camino al Deportivo Cali, por lo que este miércoles buscarán dar un buen golpe en el primer ‘round’, y por qué no, volver a dejar en ‘evidencia’ a otro de los denominados ‘grandes’ del fútbol colombiano.

Los ‘atezados’ no viven un buen momento en el torneo de la B, pues han sumado sólo cuatro puntos en tres jornadas, pero en esta Copa, todo es a otro precio, por lo que usarán los mejor de su fútbol para obtener una ligera ventaja.

Tolima vs. Medellín

El otro partido del día miércoles será el que jugarán ‘pijaos’ y ‘poderosos’ a partir de las 8:05 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

Los dirigidos por Hernán Torres esperan sacudirse de su mala racha contra un rival, que de a poco, con su nuevo timonel, David González, viene ejecutando un juego interesante.

Los rojos de Antioquia, que en aquella oportunidad eran conducidos por el colombo-uruguayo Julio Comesaña, eliminaron en la anterior ronda a Tigres. Mientras que el conjunto de la capital musical de Colombia hizo lo propio contra Deportivo Pereira.

[🔴🔵📝] Los convocados por el profesor David González para la ida de los cuartos de final de la Copa frente a #Tolima.#MásFuertesJuntos pic.twitter.com/ys1xpy3NKW — DIM (@DIM_Oficial) July 27, 2022

Los tolimenses tendrás bajas importantes, pero le apuntan al talento de Michael Rangel en el frente de ataque.

“Contento por el trabajo que viene haciendo el grupo, a pesar de los inconvenientes, de no tener descanso, el equipo viene haciendo un buen trabajo, corriendo, metiendo y sacando la jerarquía. Es un partido muy bueno en donde debemos dar todo y sacar la jerarquía para pasar a la siguiente fase, esperemos sacar un buen resultado en casa”, fueron las palabras del delantero del Tolima.

La jornada sigue el jueves

El jueves continúan los cuartos de final con el gran duelo que protagonizarán Junior y Atlético Nacional en el estadio Metropolitano, a las 8:05 de la noche. En el duelo más reciente en la liga, los conducidos por Juan Cruz Real ganaron 3-1.

Los ‘rojiblancos’ llegan con buen presente y de la mano de su fichaje estrella, Carlos Bacca. De otro lado, los ‘verdolagas’ no llegan en un grato momento, pues aún no logran sumar de a tres en la competición doméstica. No obstante, ambos planteles están seguros que en este tipo de definición se juega a otro precio.

Los ‘tiburones’ llegaron a esta instancia tras dejar en el camino a Santa Fe; por su parte, el cuadro antioqueño, eliminó a Once Caldas.

El otro partido del jueves será entre La Equidad y Unión Magdalena. El conjunto samario llega con buen presente tras las buenas actuaciones de Ricardo ‘el Caballo’ Márquez. Este duelo, que iniciará, a las 6:00 en el estadio de Techo se prevé bastante parejo.