Millonarios destapó sus cartas para la final de la Copa Colombia: titular contra Atlético Nacional

Millonarios ya tiene claro su once titular. El proceso que comanda Alberto Gamero ha dado sus frutos y, prueba de ello, es que el once titular se sabe prácticamente de memoria. Así las cosas, para el juego de ida de la final de la Copa Colombia, que se llevará a cabo este miércoles, en el estadio El Campín, no especuló y, por el contrario, se la jugó por sus hombres de confianza.

Andrés Llinás, Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Daniel Cataño y Leonardo Castro son nombres que se han hecho habituales. Eso sí, no todo es perfecto y tuvo que meter mano. La convocatoria de Álvaro Montero a la Selección Colombia para la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, llevaron a que Juan Moreno ocupara su lugar.

Pero no fue el único. Juan Pablo Vargas fue llamado a la Selección de Costa Rica. Razón por la que aparecerá Jorge Arias, quien hará dupla con 'el mono', en la zona central. En dicha línea de cuatro estarán Omar Bertal y Stiven Vega. Con este once, el 'embajador' sueña y aspira a hacer respetar su casa. Sacar diferencias es importante para su sueño de título y así lo asumirán.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, en el clásico capitalino contra Santa Fe. @MillosFCoficial

Alineación titular de Millonarios para la final de Copa Colombia, contra Atlético Nacional

Titulares: Juan Moreno; Stiven Vega, Andrés Llinás, Jorge Arias, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira; Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Daniel Cataño; y Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

Suplentes: Camilo Romero, Óscar Vanegas, Elvis Perlaza, Larry Vásquez, Beckham Castro, Edgar Guerra y Fernando Uribe.

¡Vamos todos unidos en la defensa de nuestro Título! Ⓜ️⚽️🔥



▶️ Así formará nuestro equipo en el juego de Ida de la Gran Final de Copa 2023.



🔝💙 ¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔝 pic.twitter.com/9yFrHVjf1z — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 16, 2023

Árbitros designados para la final ida de la Copa Colombia 2023

Central: Jhon Hinestroza (Chocó)

Asistente Nro.1: Jhon Gallego (Caldas)

Asistente Nro.2: Luis Navarro (Valle)

Cuarto árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)

VAR: Ricardo García (Santander)

AVAR: Mario Tarache (Casanare)