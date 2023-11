Millonarios vs. Nacional, la final de Copa Colombia: ¿desquite o confirmar paternidad?

¡Una vez más, ya viene siendo costumbre que Millonarios y Nacional jueguen por un título! Este domingo, el conjunto 'embajador' clasificó a la gran final de la Copa Colombia 2023 y ahora se medirá por el título frente a los 'verdolagas'.

Los de Alberto Gamero tuvieron que luchar hasta el final contra un Cúcuta Deportivo que le plantó cara, le jugó de 'tú a tú'; no se amilanó ante el vigente campeón del rentado local. El azul capitalino igualó 1-1 en el General Santander y en el global accedió con un 1-2. Así las cosas ya quedaron definidos los finalistas, en este caso serán Millonarios y Nacional, que se volverán a ver las caras en búsqueda de un campeonato.

¿Cómo fue la más reciente final entre azules y verdolagas?

Y es que hace tan sólo cinco meses atrás que el 'embajador' y el 'verdolaga' estuvieron frente a frente por un título en el fútbol profesional de nuestro país. Fue una final histórica por la Liga I-2023, en el que tanto Millonarios como Nacional se jugaban más que un campeonato, era el orgullo y el de vencer a unos de sus rivales más importantes en el campo de juego.

Millonarios y Nacional se enfrentaron en duelo de fogueo en los Estados Unidos. Twitter @MillosFCOficial

En la primera definición en el Atanasio Girardot quedó 0-0, dejando un sin sabor para los hinchas del verde paisa, y todo se definiría en el estadio El Campín, en Bogotá. La vuelta fue el 24 de junio y aunque Nacional empezó ganando con un gol de Jéfferson Duque, en los minutos finales apareció un salvador Andrés Llinás y puso la serie 11; llevando la definición del título a la tanda de los penaltis.

En los cobros fue más efectivo Millonarios que ganó 3-2 y de esa manera festejó su estrella número 16, dejando al 'verdolaga con una desazón.

¿Pero ahora habrá desquite por parte de Nacional o Millonarios revalidará la paternidad en una nueva final? Todo queda como especulación, pero sin duda que ambos clubes lucharán por el título del certamen.

Millonarios intentará revalidar el campeonato, además, pero Nacional le apostará por no volver a caer, tener 'revancha' y darle una alegría a su fiel hinchada, ansiosa de títulos.

Y como lo dijo el DT de Nacional, Jhon Bodmer, "estoy pensando en que quiero ganar y ser campeón, no pienso en cuándo me voy a ir, sino en cuanto tiempo me voy a quedar. El sinónimo de Nacional es título, campeonato, ganar, gustar, agradar, ese es Nacional".

Así que ahora ya todo está escrito para que Millonarios y Nacional se 'peleen' por un nuevo título del fútbol de nuestro país, esta vez de la Copa Colombia 2023.