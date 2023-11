Millonarios y las novedades en su nómina para enfrentar a Nacional, en final de Copa

¡Se viene una noche de 'titanes'! Millonarios se medirá contra Atlético Nacional en el estadio El Campín por la final de ida de la Copa Colombia 2023. Los 'embajadores', quienes sueñan con el bicampeonato saben que no será un duelo sencillo, no solo por el rival, sino por las dos importantes bajas que tiene en su once titular.

Y es que luego que tanto Álvaro Montero como Juan Pablo Vargas fueron llamados con la Selección Colombia y Costa Rica, respectivamente, el cuadro bogotano llamó a dos jugadores, quienes buscan 'pista' en el equipo titular, para reemplazar a los habituales inicialistas. Se trata de los jóvenes Alex Moreno Paz, defensa central, y Camilo Romero, guardameta.

Así lo dio conocer en las redes sociales, el equipo 'azul'. "¡Mañana todos unidos a defender nuestro título de Copa! Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para el juego de Ida de la Gran Final de Copa 2023 . ¡VAMOS MILLONARIOS!", comentó Millonarios en la plataforma X.

El equipo de Alberto Gamero viene de hacer un grata presentación en suelo antioqueño, pues derrotaron 0-1 a Nacional , con gol de Daniel Cataño, quien venía de recuperarse de una lesión la cual lo tuvo en varios compromisos alejado del plantel titular.

Cabe destacar que para ese duelo en el Atanasio Girardot, los 'embajadores' jugaron con su nómina de gala, luego que recuperaron a varios jugadores como Macalister Silva.

Escenario que no se alejará a la realidad en la noche del miércole s, ya que en conferencia de prensa previo al duelo contra los 'verdolagas', el director técnico de Millonarios mostró su deseo de llevarse otro título. "Estoy feliz y contento, con ganas de salir a darle una nueva copa a esta institución", comentó el actual campeón de la competición.

Hay que destacar que si se da el hecho que Millonarios se quedé con el título de la Copa Colombia 2023, el conjunto bogotano recortaría la diferencia contra Nacional y estaría solo a un trofeo de igualarlo como el máximo campeón de la competencia, ya que los paisas cuentan con cinco títulos, el último ganado en 2021 contra el Deportes Tolima.

Equipos con más trofeos en la Copa Colombia

Atlético Nacional: 5 Millonarios: 3 Independiente Medellín: 3