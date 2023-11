“Nacional bajó su nivel futbolístico y Millonarios es un equipo superior, mejor en todo sentido”

Millonarios y Nacional se darán cita este jueves 23 de noviembre en el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2023, para definir al campeón de este año. El marcador es de 1-1 tras el empate en El Campín, por lo que ahora todo se definirá en el estadio Atanasio Girardot.

En Gol Caracol hablamos con Mario Vanemerak, quien fue campeón con los ‘embajadores’ en los campeonatos de 1987 y 1988, quien se mostró confiado en que los azules se queden con el título frente a los ‘verdolagas.

Además, el argentino analizó las plantillas de Nacional y Millonarios, y valoró que en los bogotanos estarán Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, quienes volvieron de estar con sus selecciones y son pieza clave en el andamiaje del técnico Alberto Gamero.

¿Cómo cree que llegan Nacional y Millonarios para esta final?

“Las posibilidades las veo bien, a lo largo de los partidos que ha jugado Millonarios con Nacional como la final del semestre pasado, el partido de cuadrangulares. Millonarios siempre ha sido superior a Nacional en todo sentido, más organizado, más táctico, es mejor, para hacerla bien redonda. Los partidos hay que jugarlos, Nacional sacó un empate acá con un gol que se encontraron. Ellos saben que tienen la única opción de lograr un título este año es el jueves, pero Millonarios ha hecho buenos partidos en Medellín, ganando o empatando. Si todo marcha normalmente Millonarios debería ser el campeón”.

¿Nacional tiene más obligación de ser campeón?

“Seguramente no le queda otra opción a Nacional que ser campeón porque en la liga no será, porque ya le agarraron seis puntos Millonarios y Medellín. Entonces solo veo difícil a Nacional que gane los cuadrangulares, la única opción es la Copa Colombia o sino se queda sin nada, para ganarle a Millonarios deberá jugar muy bien, ellos tienen defensas en la parte defensiva y dependen de Dorlan Pabón. Cuando juegas una final debes hacerlo con personas grandes”.

Mario Vanemerak - Millonarios AFP

¿Y Millonarios le da para ganar los dos torneos?

“Millonarios tiene dos opciones, la Copa Colombia y la Liga que aún la puede ganar, quedan cuatro partidos. A ellos solo les queda esta, pero van a tener que jugar muy bien, porque Millonarios es un equipo que de visitante juega muy bien”.

¿Qué tanto darán los regresos de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas?

“Sin duda, no tenemos que hablar mal de Juanito Moreno, se equivocó ahora como le puede pasar a cualquiera, pero Montero viene motivado de Selección Colombia y Vargas es uno de los mejores centrales del país, te da jerarquía, salida, gol. Sin duda son dos jugadores fundamentales. La columna vertebral”.

¿Cómo ve a Leonardo Castro quien volvió a marcar goles continuamente?

“Se le había criticado la gente empezó con eso pero Leonardo Castro es un jugador que no hace goles pero se entrega totalmente, mete diagonales, no se queda quieto. Como todo goleador se le quema la pólvora, pero volvió haciendo dos goles contra América. Millonarios tiene muchas opciones con Castro, Macalister, Ruiz, Cataño y a veces aparecen los centrales. Tienen muchas variantes”.

¿Nacional es más ganas que fútbol?

“Sí, Nacional ha bajado mucho su nivel futbolístico y el nivel lo consiguen los jugadores de categoría. No tienen esas plantillas que tuvo en su momento, porque ellos históricamente han tenido buenos jugadores, no les ha dado con los chicos, les cuesta, son un equipo de correr, meter garra, cuando antes se hablaba del toque bonito y no se ahora, por eso la gente se dio cuenta y cuando juegan de local si hay medio estadio es mucho”.