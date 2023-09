Atlético Nacional 'dio el golpe' en el estadio Alberto Grisales. Este miércoles 27 de septiembre, se llevó a cabo el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Colombia, y el 'verdolaga' se impuso 0-3 sobre Águilas Doradas, con anotaciones de Felipe Aguirre, Robert Mejía, quien marcó una 'pintura' de mitad de cancha, y Jefferson Duque.

Los primeros minutos de partido no fueron precisamente los mejores en cuanto a emociones en las áreas. Ambos equipos saltaron a la cancha con la intención de estudiarse, analizar qué hacía el otro y eso llevó a que no se viera un fútbol ofensivo. Sin embargo, los dirigidos por William Amaral tenían un 'as bajo la manga' y lo sacaron.

Ante la falta de asociaciones y de encontrar espacios, vieron en la pelota quieta una oportunidad perfecta para abrir el marcador. Fue así como, al minuto 37 y tras un cobro de tiro de esquina, dijo presente, en los aires, Felipe Aguirre. El defensa central sorprendió a todos, protagonizó un gran salto y conectó un mejor cabezazo para el 0-1.

Alegría en las toldas del 'verde paisa' y amargura en el banquillo dirigido por César Farías. Esas mismas caras largas iban a ser peores en el segundo tiempo. Y es que sufrieron un nuevo baldado de agua fría y de qué manera. Se jugaba el 63', cuando Roberto Mejía tomó el balón antes de mitad de cancha y desenfundó un tremendo remate.

El guardameta José Contreras retrocedió, intentó evitar el gol y se estiró al máximo, pero la ejecución del volante de Atlético Nacional fue tan perfecta, que se hizo imposible de atajar. Sin duda, fue la joya de la noche. Locura, más de uno quedó 'boquiabierto' y otros se tomaron la cabeza. No era para menos. Golazo del mediocampista: 0-2.

Festeja de Atlético Nacional, tras su victoria sobre Águilas Doradas, en la Copa Colombia Archivo de Colprensa

Lejos de conformarse con ello, el 'verdolaga' dio la estocada definitiva. Su goleador y artillero Jefferson Duque aprovechó un error en la defensa de Águilas Doradas y, adentro del área, no perdonó. Definió a la perfección y sentenció el 0-3. ¿Serie definida? Tendrá que revalidarlo en el encuentro de vuelta, el próximo miércoles 4 de octubre.

Noche para el olvido para Águilas Doradas, que lució desconocido, no logró descifrar a su oponente y lo pagó caro. Ahora, no tiene más remedio que ir a todo o nada, en busca de la remontada en el estadio Atanasio Girardot. No será una tarea fácil, pero se aferrarán a que tampoco hay imposibles y a intentar exponer su habitual buen juego.

Águilas Doradas vs Nacional - Foto: Colprensa

Ficha técnica de Águilas Doradas vs. Atlético Nacional, por la ida de los cuartos de final de Copa Colombia

Alineaciones titulares

Águilas Doradas: José Contreras; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Jean Pestaña, Óscar Hernández; Guillermo Celis, Jesús Rivas, Jean Pineda; Jhon Freddy Salazar, Johan Caballero y Marco Pérez. D.T.: César Farías.

Atlético Nacional: Kevin Mier; Edier Ocampo, Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Álvaro Angulo; Robert Mejía, Nelson Deossa; Brahian Palacios, Dorlan Pabón, Óscar Perea; y Eric Ramírez. D.T.: William Amaral.

Goles

Águilas Doradas: No registra.

Atlético Nacional: Felipe Aguirre (0-1); Robert Mejía (0-2); Jefferson Duque (0-3).

Amonestados

Águilas Doradas: Jean Pineda; Marco Pérez; Adrián Estacio.

Atlético Nacional: Nelson Deossa; Eric Ramírez; Neyder Moreno.

Cambios

Águilas Doradas: Adrián Estacio por Johan Caballero; Moisés Vallarroel por Guillermo Celis; Wilson Morelo por Jean Pineda; Jeferson Rivas por Jhon Freddy Salazar.

Atlético Nacional: Neyder Moreno por Brahian Palacios; Jader Gentil por Óscar Perea; Jefferson Duque por Eric Ramírez; Cristian Castro Devenish por Edier Ocampo; Jhon Duque por Dorlan Pabón.