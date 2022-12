“No podrá haber fútbol hasta que no haya buen comportamiento”: Alcalde de Cali

Maurice Armitage, primera autoridad de la ciudad, indicó que posiblemente el estadio Pascual Guerrero no será prestado por varias fechas, por los desmanes vividos este miércoles en el marco del clásico entre Cali y América.

“Es muy triste lo que pasó porque hemos venido trabajando con las barras, tienen que entender los amigos del fútbol, que no pueden estar por encima de la estabilidad y seguridad de una ciudad, están utilizando este espectáculo para hacer vandalismo y crear zozobra en la ciudad y eso no lo voy a permitir”, indicó el mandatario en entrevista con ‘Mañanas Blu’, de Blu radio.

Según indicó Armitage, hay 80 detenidos, tras los múltiples problemas de orden público que se generaron antes y después del tradicional partido.

“Acá van a salir perjudicados a los que le gusta el fútbol, que son gente muy buena. Teníamos unos acuerdos con las barras para que entraran las hinchadas de los dos equipos, pero si este entendimiento no da frutos, nos toca tomar unas medidas drásticas y es que no podrá volver a haber fútbol hasta que no nos garanticen buen comportamiento”, señaló el alcalde.

Hinchas de Cali y América se enfrentaron en la cancha del Pascual Guerrero

Antes del juego se presentaron varias riñas y hasta una balacera, que no pudo ser controlada por la fuerza pública, que dispuso de mil hombres para garantizar la seguridad.

“No voy a permitir eso más, además no puedo descuidar la ciudad por cuidar a un grupo de gente que va a un partido. De acuerdo a lo que digan en la comisión de seguridad, tomaremos las decisiones”, finalizó diciendo del burgomaestre.