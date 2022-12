Once Caldas derrotó 2-0 a Barranquilla, en la quinta ronda de la Copa Colombia

Además, Tolima vs. Patriotas y Alianza Petrolera vs. Equidad terminaron igualados 1-1. Este jueves se jugarán otros compromisos.

Este miércoles se jugaron tres partidos de la quinta ronda de clasificación de la Copa Colombia, el certamen que enfrenta a los equipos de la primera y segunda división del fútbol colombiano.

Once Caldas derrotó 2-0 a Barranquilla, en condición de local, mientras que Tolima vs. Patriotas y Alianza Petrolera vs. Equidad terminaron igualados 1-1.

Este jueves continúa la Copa con los compromisos Leones vs. Deportivo Pereira, Huila vs. Bucaramanga, Rinegro vs. Quindío y Chicó vs. Cúcuta Deportivo.

