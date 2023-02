Once Caldas tampoco anda en la Copa Colombia: Cúcuta lo eliminó, con un global 3-2

La Copa Colombia 2023 en su primera fase continuó este miércoles 22 de febrero con emociones, goles y más. El partido que cerró la jornada de este día fue el que protagonizaron Once Caldas y Cúcuta Deportivo en el Palogrande, de Manizales. El 'blanco-blanco' se impuso 1-0, no obstante, ese resultado no alcanzó, ya que en el global el 'motilón' se llevó los honores por 2-3 y continúa en el campeonato. Ezequiel Mastrolía fue importante con sus atajadas para el visitante.

El encuentro entre manizaleños y cucuteños tuvo buen ritmo, sobre todo en la parte complementaria, y fue el conjunto de casa, que por la urgencia del resultado, se inclinó a la portería defendida por Mastrolía, quien terminó siendo importante en los de Cúcuta, ya que con sus intervenciones evitó que los locales pudieran anotar una diana más.

El tanto de los dirigidos por Elkin Soto fue obra de Alejandro Artunduaga al minuto 58 y dicha anotación fue como un envión anímico a ir por más, una diana más que le permitiese llegar a los cobros desde el punto blanco del penalti.

A partir de ahí, Once Caldas lo intentó por todas las vías y tuvo en Sherman Cárdenas el hombre que condujo los hilos del duelo, en la búsqueda siempre de Dayro Moreno en el frente de ataque. El artillero tolimense se animó en un par de ocasiones desde fuera del área, pero el arquero del conjunto 'motilón' se vio seguro bajo los tres palos.

Pese a que lo intentaron hasta el final, los de Manizales sucumbieron y no pudieron remontar el marcador de la semana anterior en el General Santander, en el que cayeron por 3-1. Decoraron el tablero con el 3-2.

Otros compromisos de la Copa Colombia 2023:

En otros duelos de este miércoles, Envigado tuvo que sufrir más de la cuenta para avanzar de fase. El conjunto 'naranja' se impuso en la tanda de penaltis por 4-2 a Atlético en el Polideportivo Sur, luego del 2-0 e igualar la serie.

Por su parte, Unión Magdalena no tuvo ningún inconveniente y de forma categórica le ganó 3-0 a Boca Juniors de Cali en el estadio Sierra Nevada, de la ciudad de Santa Marta. Las anotaciones del 'ciclón bananero' fueron convertidos por Daiver Vega, José David Mercado y Juan Carlos del Río; en el global fue 4-0.

Igualmente, otro club que sigue en carrera en la Copa Colombia 2023 es Jaguares, que le ganó 1-0 a Valledupar con una diana de Juan Carlos Castellanos. Los 'felinos del Sinú' ganaron la serie con un marcador global de 3-0.

La primera fase sigue este jueves con los siguientes partidos:

Real Santander vs. Alianza Petrolera (3:00 p.m.; la serie va 1-4).

Real Cartagena vs. Boyacá Chicó (5:30 p.m.; la serie va 1-1).

Deportivo Cali vs. Barranquilla (8:00 de la noche; la serie va 3-3).