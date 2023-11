Oswaldo Mackenzie, entre la fe en Nacional y los elogios a Millonarios, previo a la final de la Copa

Atlético Nacional vs. Millonarios, de esos partidos que todos quisieran jugar y nadie se quisiera perder. Jugadores, hinchas, directivos, el entorno en general, se paraliza cuando se escribe un nuevo capítulo de este clásico del fútbol colombiano. Por eso, este jueves 23 de noviembre, cuando ruede el balón en el estadio Atanasio Girardot, a las 8:00 de la noche, no será la excepción, menos tras saber que definen un título. 'Embajadores' y 'verdolagas' volverán a medir fuerzas en una final.

En esta ocasión, a diferencia del primer semestre cuando fue por la Liga I-2023, será en el marco de la Copa Colombia. El encuentro de ida culminó 1-1, en El Campín, con goles de Dorlan Pabón y Leonardo Castro. Razón por la que todo está abierto. Además, poco y nada importa el presente de uno y otro, ya que esta clase de compromisos son aparte, tal y como lo expresó, en entrevista con Gol Caracol, Oswaldo Mackenzie, quien analizó al detalle este partidazo que se avecina.

Recordemos que el 'Nene', como se le conoce desde su época de futbolista, supo vestir la camiseta del cuadro antioqueño en tres etapas diferencias, dejando una importante huella. El primer paso se dio entre 1997 y 2000; posteriormente, regresó en 2001; y, por último, lo hizo en 2004. Allí, ganó una Liga en 1999 y dos Copas Merconorte (1998 y 2000). Fue un goleador de raza y, por eso, los aficionados de Atlético Nacional lo recuerdan con cariño.

Cuando usted jugaba los Nacional vs. Millonarios, ¿Qué tenían de especial esos partidos comparado con otros clásicos?

"Jugar contra Millonarios significa mucho y más vistiendo la camiseta de Atlético Nacional porque siempre se ha visto como un clásico. A la gente de Nacional le duele más perder con Millonarios que contra el rival de patio que es Independiente Medellín. Son partidos muy especiales y cuando los enfrentamos siempre era un duelo aparte. Eso sí, eran duros y complicados, pero, gracias a Dios, salíamos victoriosos por lo que dejábamos en la cancha".

¿Qué opinión tiene del presente de Atlético Nacional?

"No es el mejor. Todos saben que viene de un proceso y todo eso es a largo tiempo, así que se debe ir de a poco. Sin embargo, Nacional, por el nombre, historia y lo que los rodea, lleva a que estén en estas finales. Pero tienen que tener paciencia y, de seguro, llegarán los resultados esperados".

¿Cómo ve a Millonarios y su proceso?

"Muy bien. Mentalmente han superado los diversos obstáculos porque vivieron el proceso que recién está empezando Atlético Nacional, perdiendo las finales en años anteriores. Eso hizo que los muchachos, en este momento, ya estén acostumbrados a la presión y rodeados de buenos jugadores de experiencia y eso es fundamental para el equipo".

Nacional vs Millonarios - Foto: Colprensa

Después de lo que pasó en el primer semestre, en la Liga, ¿Este partido se puede ver como una revancha para Atlético Nacional, más allá de que sea por Copa?

"Después de lo que pasó en la Liga, es una bonita oportunidad para que entre comillas se de una revancha, ya que el hincha está muy dolido todavía, más que ese partido era ganable, pero pasó lo que pasó. Por fortuna, el fútbol te da una nueva oportunidad y, en este caso, Nacional tiene que ganar sí o sí, aunque la cosas están difíciles porque Millonarios tiene un gran equipo complementado, lleno de experiencia. Ahora, el 'verdolaga', independiente del equipo que salte a la cancha, tiene que buscar el resultado para entrar a la Copa Libertadores".

¿Dónde puede estar la clave en esta clase de clásicos tan parejos, disputados, que nadie quiere perder y más en una final?

"Nadie quiere perder una final y ahí es donde se ven la clase de jugadores que están acostumbrados a disputar finales y, de la mano de ese recorrido y experiencia, marcarán la diferencia en cancha y serán fundamentales. Nacional tiene la ventaja de ser locales, pero necesita materializarlo".

El ambiente externo, las diferencias entre los directivos e hinchada y demás factores, ¿Qué tanto pueden afectar al jugador, en este caso de Atlético Nacional?

"La hinchada está un poco lastimada. El haber perdido con Millonarios duele. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que van a alentar todo el partido y esperemos que eso sea fundamental para los jugadores que salten al terreno de juego. Lo importante es que sientan el extra para que puedan lograr el objetivo. Es difícil porque el rival está bien dirigido, tiene un proceso y Nacional no vive su mejor momento. Pero es un partido aparte".

Imagen de una acción de juego entre Atlético Nacional y Millonarios, en el fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cuál es el mayor y mejor recuerdo que tiene de un Nacional vs. Millonarios?

"Se jugaban partidos definitivos. Recuerdo que les ganamos un partido de la Merconorte, donde ellos tenían una pequeña ventaja, pero, de la mano de un buen fútbol, hicimos valer la localía y lo sacamos adelante. Jugar contra Millonarios, aparte de ese marco espectacular, es especial. La gente se emociona y es bonito".

Si estuviera en el camerino, como ese referente que fue, y fuera a disputar esta final, ¿Qué le diría a sus compañeros, justo antes de salir a la cancha?

"Tal y como se presentó, en el 2000, les decía que cumpliéramos con las tareas de los entrenadores y que en la cancha tomáramos las mejores decisiones para aportar, complementarse con los compañeros y así lograr el objetivo. Será una sola oportunidad, durante los 90 minutos y se debe aprovechar. No importa que el equipo esté lastimado, es una final y está la chance de ser campeones, sumar un título contra un rival histórico y clasificar a la Copa Libertadores".