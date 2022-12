No, gracias.

Pereira intentó, pero no le alcanzó: la serie quedó 4-2 a favor de Pasto, en cuartos de Copa Águila Pereira intentó, pero no alcanzó: la serie con Pasto quedó 4-2 y quedaron eliminados de Copa Águila. El equipo ‘matecaña’ ganó 2-0, este jueves, pero tras el abultado marcador con el que perdieron en el duelo de ida, no les alcanzó para pasar.