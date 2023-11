¡Qué dura baja para Millonarios!: David Macalister Silva no estará contra Cúcuta Deportivo

Millonarios tendrá este domingo un reto importante en pro de llegar a la final de la Copa Colombia 2023. El azul capitalino espera revalidar el marcador a favor de 1-0 frente a Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, en el compromiso de vuelta de las semifinales del torneo. No obstante, los dirigidos por Alberto Gamero perderán un ficha importante para este crucial juego en tierras nortesantandereanas. Se trata de David Macalister Silva.

El propio club bogotano se encargó de dar a conocer la noticia de la lesión de 'Maca', figura y capitán del actual campeón del fútbol colombiano. Fue por medio de un breve comunicado en sus distintas plataformas digitales.

"Millonarios FC informa que David Macallister Silva presentó, posterior al partido vs. Cúcuta, una contractura en abductores de la pierna izquierda (diagnóstico clínico)", se leyó de entrada en el enunciado del conjunto azul capitalino.

A renglón seguido Millonarios informó que "se le realizarán pruebas diagnósticas" a David Macalister Silva "para determinar grado de la lesión", y que igualmente su "incapacidad" será de acuerdo a su "evolución".

Aquí el parte médico de Millonarios sobre Macalister Silva:

Ⓜ️⚽️ Millonarios FC informa que David Macallister Silva presentó, posterior al partido vs Cúcuta, una contractura en abductores de la pierna izquierda (Diagnóstico clínico). Se le realizarán pruebas diagnósticas para determinar grado de la lesión. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/OJvZb9wGLF — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 4, 2023

Macalister Silva ha jugado todos los partidos que ha tenido que enfrentar Millonarios en la actual Copa Colombia, un total de 381 minutos, que son repartidos en cinco juegos y en todos ellos ha salido como inicialista. No ha marcado ningún gol y ha recibido dos tarjetas amarilla.

¿A qué horas es el partido entre Cúcuta Deportivo y Millonarios?

El duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Colombia 2023 entre 'motilones' y 'embajadores' será a las 5:00 de la tarde, en el estadio General Santander. El 'embajador' se impone 1-0 en la serie global, gracias al gol de Leonardo Castro, al minuto 74, en El Campín.

David Macalister Silva, capitán de Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Esta es la lista de convocados de Millonarios frente a Cúcuta Deportivo:

¡Por el cupo a la Gran Final! ⚽️Ⓜ️🔥



✈️▶️ Este es el grupo de jugadores que ya viajan a Cúcuta para el juego de vuelta de la Semifinal de Copa 2023.



💙🔝 ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔝💙 pic.twitter.com/sZjh8aMJcI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 4, 2023

Lo que dijo Alberto Gamero, tras el juego de ida de las semifinales de Copa:

"Nosotros no cambiamos. Esperemos qué van a cambiar ellos allá, tendrán que salir un poco más y nosotros poner el partido mano a mano, de ida y vuelta. Es una ventaja corta y no podemos ir pensando en que vamos a defenderla. Tenemos que ir a buscar el resultado; este equipo siempre se mentaliza en eso. No va a ser el mismo partido y nosotros no vamos a ir a meternos atrás", afirmó el DT samario al servicio de Millonarios en rueda de prensa en el estadio El Campín.