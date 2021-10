Rafael Dudamel, con tablet en mano mostró la mano que no le pitaron a Cali contra Nacional

Deportivo Cali quedó eliminado de la Copa Colombia, a un paso de la final. El conjunto vallecaucano, que igualó 2-2 con Nacional en la semifinal de ida, cayó este jueves por la mínima diferencia y se despidió del campeonato.

Al termino del encuentro, Rafael Dudamel, estratega del elenco 'azucarero', se mostró insatisfecho por la actuación arbitral que fue asignado para el juego de vuelta y, con una tablet, mostró una mano que el juez Carlos Ortega no determinó como pena máxima, sobre el final del encuentro y que pudo ser la igualdad para definir todo desde los doce pasos.

"Me invade un sentimiento de orgullo, satisfacción por el trabajo de todo el plantel, se han entregado al máximo contra un rival de mucha calidad y buenos argumentos, quiero felicitar a Nacional y su entrenador, se lo he dicho personalmente", señalo de entrada el técnico venezolano.

"Los enfrentamos con convicción y ambición, hemos competido en ambos partidos, lo único con lo que no pudimos fue contra el arbitraje, en Cali y hoy con la pelota que da claramente en la mano del jugador de Nacional, me deja un poco de tristeza porque acá no solo perjudican a la institución, sino que a todo el fútbol colombiano, no somos los encargados de resolver este tipo de situaciones sino son los dirigentes", agregó el venezolano.

Y fue en este instante, cuando Dudamel, con una tablet, evidencio la mano del jugador 'verdolaga'. "El señor Ortega me dijo a mi que la pelota no le pego en la mano; nos vamos con amargura y bronca, pero también con el orgullo de que mis jugadores hicieron todo en el campo, competimos, con lo único que no fue con el arbitraje. Nacional no necesita este tipo de ayudas porque son muy competitivos".