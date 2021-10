Rafael Dudamel: "No pido que me regalen nada, pero tampoco me quiten, hoy nos quitaron"

Al Deportivo Cali se le escapó la victoria en los últimos minutos, pero con polémica, porque el gol de Geisson Perea fue en fuera de lugar, algo que causó indignación en Rafael Dudamel.

En rueda de prensa tras el 2-2, por la ida de las semifinales de la Copa Colombia, el estratega venezolano se quejó de lo sucedido.

“Siempre he sido muy respetuoso de los profesionales del arbitraje, pero ustedes lo han visto todos por televisión, si considero que para un fútbol de tan buen nivel como el colombiano, una instancia de semifinal de la copa, quedo extrañado que no tenga VAR, de un partido de esta envergadura. Lo que yo vaya a decir no va a alcanzar para solucionar nada”, afirmó de entrada.

Sobre el mismo tema, Dudamel enfatizó en que a pesar de la igualdad en la ida, espera que la vuelta sea emocionante y que el arbitraje no tenga nada que ver en el resultado.

“El 2-2 no me quita para nada esas buenas sensaciones que me dejó el equipo, hicimos mucho, todo por merecer los tres puntos. Va a tener más emoción la vuelta, en un lindo estadio, con la fanaticada rival, y todo esto será más meritorio, eso sí, si todo es netamente futbolístico. No me regalen nada, pero no me quiten nada, y hoy nos quitaron”, aseveró.

Por último, destacó la labor de sus dirigidos, mencionando que “tengo orgullo y admiración por mis futbolistas porque dieron una demostración de jerarquía y el desenvolvimiento fue tal cual se había planificado. Superamos a un rival de alto quilates y fuimos a su campo, lo buscamos, agredimos”.