Ray Vanegas: "Había todas las garantías para que pasara algo más, pero Dios me guardó"

Nacional y Millonarios se enfrentaron en la noche del jueves por el título de la Copa Colombia 2023. Finalmente, el 'verdolaga' se impuso en la tanda de los penaltis por 5-4 y se quedó con el trofeo; no obstante, en las afueras del Atanasio Girardot cuando el compromiso concluyó, se presentó una acción lamentable en contra de Ray Vanegas, jugador con pasado en el DIM.

Ray fue a apoyar a su hermano Óscar Vanegas, quien milita en el conjunto 'embajador', pero fue agredido y esto ha dado de qué hablar en las últimas horas. En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el exjugador de Jaguares de Montería.

"Por fortuna no llegaron hasta ese punto, me pegaron varios puños, fue un momento muy maluco, pero ya pasó. De antemano sabía la situación, yo jugué en el Medellín y siempre que me enfrentaba con Nacional había esa cosa conmigo cuando jugábamos. Nunca había ido a un partido de Nacional, pero mi hermano estaba ahí, no quería dejar sólo a mi hermano, mis papás no podían ir; ninguno de mis familiares pudieron venir. Mi papá me dijo que acompañará a mi hermano y fui. Saliendo me cogieron y me dijeron que por ahí no podía estar, me agredieron en la puerta del estadio", contó de entrada Ray Vanegas sobre el lamentable episodio en el que fue golpeado.

Vanegas, paso seguido, dijo que se siente "realmente bendecido, porque muchas personas han pasado por eso, me sentí vulnerable, cinco manes ahí grandes... con esa maldad, pero gracias a Dios, aquí estamos todavía aquí arriba".

Igualmente, el atacante de Sicelejo no dudó en agradecerle a las autoridades por ayudarle. "Es una vergüenza, agradecerle a la policía, que hicieron su trabajo también. Ellos se alcanzaron a volar, que Dios los bendiga, los perdono, olvidemos ese episodio. Fue maluco el episodio para mi familia, mi hermano. Había todas las garantías para que pasara algo más, pero Dios me guardó".