Roberto Peñaloza: "Millonarios no es un equipo perfecto; queremos empezar ganando con nuestra gente"

Se terminó la espera. Este miércoles 28 de septiembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se disputará el partido de ida de la final de la Copa Colombia, entre Junior de Barranquilla y Millonarios . Por eso, palpitando estos primeros 90 minutos, el asistente técnico del cuadro 'tiburón', Roberto Peñaloza, habló en rueda de prensa, tocando varios temas.

¿En qué se parecerá este encuentro al del pasado 21 de septiembre, por la Liga?

"En el partido anterior tuvimos un buen primer tiempo, en el que los controlamos; todos sabemos de las fortalezas de Millonarios, pero también tiene debilidades, no es un equipo perfecto y así lo demostramos en el duelo anterior, solo que no fuimos contundentes. Hay que añadir más intensidad, eficacias y someter al rival, a través del juego de posesión de balón".

Luego de la salida de Gabriel Fuentes, ¿Cómo harán para resolver ese problema?

"Tenemos jugadores como Edwin Velasco o Fredy Hinestroza, quienes han jugado como laterales muchas veces. También tenemos a Omar Albornoz. Así que lo importante es que cualquiera de los tres que tenga la posibilidad de jugar, estamos convencidos de que nos va ayudar mucho a alcanzar al objetivo y van a dar lo mejor adentro del terreno de juego".

¿Qué cambiará en el equipo para este partido, comparado con los anteriores?

"Ya llevamos dos semanas de trabajo con un nuevo sistema, lo cual es importante. En partidos anteriores llevábamos pocas sesiones de entrenamiento, entonces era complejo. Es más fácil crear un hábito nuevo que cambiar uno viejo. Por fortuna contamos con varios jugadores de experiencia que tienen una alta capacidad y todos ayudan y están dispuestos".

El entrenador Alberto Gamero dijo que Millonarios no se considera favorito, ¿Cuál es su opinión?

"No sé si Millonarios es favorito o si no se consideran así. Lo importante es que nosotros ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas y estamos enfocados en lo que puede ser nuestro juego, vamos en busca del título, queremos ganar la Copa Colombia y empezar ganando y más de local, ante nuestra gente, en busca de un buen resultado de entrada".

¿Qué decir del rival?

"Millonarios tiene una fortaleza marcada. Los que estamos ya nos conocemos, sabemos cuál es el estilo y sus mediocampistas son de un alto nivel, de buen pie, que distribuyen bien la pelota. En el caso nuestro, queremos presionarlos, quitarles la pelota rápido y que seamos nosotros quienes controlemos el desarrollo del compromiso".

Millonarios frente a Junior de Barranquilla, en la Liga del fútbol colombiano Cortesía de Dimayor

¿Cuál es la importancia de tener futbolistas de experiencia?

"Tenemos la ventaja de que ya tenemos una semana más de trabajo, de convivencia y de información al jugador; además, tenemos la fortuna de contar con jugadores de experiencia, que tiene ya varias finales encima, minutos, en fin. No ha sido fácil poner nuestro estilo, pero esperamos que en esta final estemos mejor. Creemos y defenderemos nuestro estilo".

¿Qué ha tenido de diferente esta nueva era en Junior de Barranquilla?

"No ha sido fácil porque hemos tenido pocas sesiones de trabajo y, además, hemos tenido que jugar miércoles y domingo, pero bueno hemos intentado organizarnos, trabajar bien, mejorar desde la parte táctica. Lo importante es que confiamos en las capacidades de cada uno de los jugadores y confiamos en el estilo y filosofía de nuestra manera de jugar".

Millonarios es juventud, mientras que Junior es experiencia...

"El estilo no pasa por si el jugador es joven o de experiencia; de hecho, nosotros también tenemos hombres jóvenes y otros que son más experimentados. Lo que tenemos claro e importa es que cada uno saldrá con ganas y deseo de querer conseguir el título y el triunfo en estos primeros 90 minutos que se disputarán de la final de Copa Colombia".

Ganar esta Copa Colombia, ¿Significa quitarse un peso de encima?

"Todos los equipos, tanto nosotros como Millonarios, siempre queremos ser campeones para conseguir el título y el cupo a Copa Libertadores. Ahora, somos un equipo grande y queremos pelear en todos los frentes, vamos a estar contentos si lo logramos, pero no nos quita la responsabilidad y el objetivo de dar pelea en la Liga del fútbol colombiano".