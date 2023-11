Samuel Vanegas, exjugador de Nacional: "Millonarios ha estado un escalón por encima"

¡Se viene otro choque entre Millonarios y Nacional! Varios ya palpitan lo que será uno de los duelos más apasionantes del fútbol colombiano, el cual desde hace varios meses se ha convertido en el plato 'favorito' de muchos hinchas, sean seguidores o no de dos de los clubes con más historia en el país. Este miércoles en El Campín, a las 8 de la noche, los dos clubes se enfrentarán en la ida de la final de la Copa Colombia.

En charla exclusiva con Gol Caracol, Samuel Vanegas, exfutbolista de Atlético Nacional, y donde supo ser uno de los referentes del cuadro 'verdolaga', dio su 'favorito' de cara al próximo duelo entre bogotanos y paisas. "Se han enfrentado muchas veces seguidas, creo que han mostrado cosas muy buenas los dos equipos, pero en lo personal, Millonarios, en los últimos partidos que ha tenido contra Nacional, ha estado un escalón por encima de ellos. Sin embargo, no todos los partidos son los mismos. Uno sabe que es una final, allí no solo se van a jugar 90 minutos, sino 180 y tienen que haber muchas precauciones entonces sé que va a ser cerrado como todas las finales, pero le apuesto un poco más a Millonarios que a Atlético Nacional".

Seguido a esto, el antioqueño no se guardó ningún tipo de elogios para el conjunto 'embajador'. "Millonarios con Gamero es inteligente, sabe tener la pelota, es un equipo que juega muy bien con el balón, que propone y cuando tiene que replegarse lo hace bien, entonces va ser un partido interesante de finales; el marcador no va ser tan abundante. Ojalá lo fuera para que veamos un mejor espectáculo de ambos equipos".

Y es que los dos equipos ya se han enfrentado en oportunidades anteriores, donde en la mayoría de veces ha sido a favor del conjunto bogotano.

Publicidad

Sin embargo, el excampeón con Nacional reconoce que el actual proceso de los 'verdolagas' va por buen camino con Jhon Bodmer como DT. "Va bien, pero hay que tener paciencia porque es joven, apenas está iniciando y es atrevido. Creo que más de uno no se le mediría a un equipo así o a que lo llamen. Tiene que seguir insistiendo que las cosas las puede hacer bien".

Samuel Vanegas, exfutbolista colombiano. Foto: Colprensa

"Si Dios le dio esa oportunidad es porque la va saber aprovechar (referente a Bodmer). Lo más importante es que el grupo le responda y que los muchachos lo ayuden a salir adelante porque todo depende de los jugadores, que se hagan ver para darle la mano y que él también salga adelante", dijo Vanegas.

No obstante, pese a los buenos deseos de Samuel Vanegas es consciente que de no ganar contra Millonarios el título de la Copa Colombia 2023 el desenlace del proceso que está iniciando con Nacional no tendría un final positivo. "No caería bien, y como sabemos todos, desafortunadamente, el 'profe' que está ahora es joven y van a caer lluvias de críticas sobre él; van a querer moverlo", sentenció el exfutbolista antioqueño.

Publicidad

*Otras declaraciones

¿Cuál debe ser la clave de Millonarios para la Copa Libertadores 2024?

"Tienen que traer jugadores de mucho más peso, no es que los que están no jueguen bien, no; sino que tiene que tener futbolistas de más trayectoria y bagaje. La Copa Libertadores es muy diferente al torneo colombiano, es algo que yo viví. Uno se tiene que armar mucho mejor, rodearse, mirar cuáles serán los equipos a los que uno se va a enfrentar y plantear bien los esquemas. Nosotros tenemos muy buenos equipos, pero a veces nos falta arriesgar un poco más, dejar la timidez, tener confianza porque el jugador colombiano es muy apetecido en cualquier parte del mundo".

Su mejor recuerdo con Nacional

Publicidad

"Cuando quedé campeón frente a Millonarios en la Merconorte del año 2000. Es algo inolvidable para uno, hace parte de mis títulos. Siempre agradecido con Nacional porque fue el equipo donde me abrieron las puertas y donde me di a conocer".