Santa Fe, a cuartos de final de la Copa Águila tras vencer a La Equidad 2-1

Aunque empezó perdiendo con el tanto de Wálmer Pacheco, el club ‘cardenal’ se repuso con las anotaciones de Wilson Morelo y Daniel Buitrago. En la otra ronda se medirá con Medellín.

Este jueves, Santa Fe siguió por el camino de la victoria y también por el del sufrimiento, pues empezó perdiendo muy rápido con La Equidad en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Águila. Ambos equipos habían empatado 0-0 en la ida.

Apenas a los tres minutos de juego, Wálmer Pacheco adelantó a los dirigidos por el técnico Luis Fernando Suárez, pero la reacción albirroja llegó por intermedio de Morelo por la vía del penalti (23’) y Buitrago (13 ST). Sobre los minutos finales, y ya con la victoria 2-1 en el bolsillo, fue expulsado Sebastián Salazar por doble amonestación.

En los cuartos de final, Santa Fe enfrentará a Medellín. Cabe recordar que el grupo de Gregorio Pérez también sigue en marcha en la Copa Suramericana (contra Libertad) y lidera la Liga Águila.

En la otra llave del día, Patriotas se quedó con el cupo a la siguiente fase de la Copa tras eliminar por penaltis a Unión Magdalena .

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Águila

Santa Fe vs. Medellín

Millonarios vs. Junior

Nacional vs. Patriotas

Cali vs. América

