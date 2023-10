Santa Fe visitará a Pereira por los 'cuartos' de Copa Colombia, con las 'semis' entre 'ceja y ceja'

Tras igualar a ceros en el duelo de ida, por los cuartos de final de la Copa Colombia,. Pereira y Santa Fe nuevamente se miden, ahora, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El partido está estipulado inicie a las 6:00 p.m. (hora colombiana), este miércoles 4 de octubre.

Con el factor del clima, localía y afición a su favor, el cuadro ‘matecaña’ buscará dejar atrás lo que fue la derrota por Liga el pasado sábado contra América de Cali, por 2-4, sellando, además, su paso a las semifinales de esta competencia, que da cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año.

Por su parte, Independiente Santa Fe llega de igualar a unos con Atlético Bucaramanga por el campeonato local. Sin embargo, la falta de resultados ha generado molestia en una hinchada ‘cardenal’ que exige resultados y, el sellar su paso a la siguiente fase de la Copa Colombia entraría muy bien tanto económica, como deportivamente para el equipo.

De todas maneras, lo que sí es cierto es que Hubert Bodhert deberá ir en busca de ese objetivo con una importante ausencia, que venía teniendo continuidad y sumando minutos en los últimos encuentros. Se trata de Mateo Garavito, quien, según lo detalló el cuerpo médico del conjunto capitalino, actualmente presenta un “esguince complejo extremo del cuello del pie izquierdo”.

Sin embargo, frente a esta baja, el estratega cartagenero anunció la convocatoria de Dairon Mosquera, uno de los más opinados a tomar ese lugar dentro del terreno de juego. Además, con la presencia de Hugo Rodallega, Santa Fe suma importante plus en materia de ataque.

Nuestros convocados 🇮🇩para el partido de vuelta ante @DeporPereiraFC por los cuartos de final de la Copa @BetPlayCO 🦁❤️🤍👊💪 pic.twitter.com/BIvoVXnLB9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 3, 2023

No obstante, es importante tener en cuenta que el estadio Hernán Ramírez Villegas no es una plaza fácil para los bogotanos, pues, no hace más de un año cayeron por 5-1. Específicamente, el 27 de noviembre de 2022, por los cuadrangulares finales de la Liga II.

Y es que, tras la gran participación en Copa Libertadores que el cuadro ‘matecaña’ realizó en la presente edición, justamente los dirigidos por Alejandro Restrepo buscarán cerrar con pie derecho el 2023, teniendo en cuenta que su realidad en el rentado local es complejo en materia de puntos, por lo que la Copa Colombia termina siendo una de las últimas competencias en las que existen reales posibilidades de título.

🏟️💛❤️Recibiremos en nuestra casa a @SantaFe por el partido de vuelta de la Copa Betplay Dimayor 🐺⚽️



¡SIEMPRE JUNTOS, SIEMPRE FUERTES! 💛❤️ pic.twitter.com/PRfo2nJRwu — Deportivo Pereira (@DeporPereiraFC) October 3, 2023

El partido entre Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, se jugará este miércoles 4 de octubre a las 6:00 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Cabe resaltar que la ida culminó 0-0, por lo que una nueva igualdad, llevará el paso a ‘semis’ a la definición desde el punto penal.