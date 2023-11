Sigue la polémica por el gol anulado a Macalister Silva: "No sé por qué no intervino el VAR"

La final de Copa Colombia 2023 dejó varias reacciones sensaciones, emociones y festejos. Sin embargo, también hubo un par de polémicas arbitrales que Alberto Gamero y Macalister Silva no dejaron pasar por alto, cuestionándose sobre la errónea intervención del VAR.

Y es que, cuando transcurrían 34 minutos de partido, el capitán ‘embajador’ anotó un gol que no fue validado por una supuesta falta sobre Robert Mejía, a quien enfrentó hombro a hombro por el balón. No obstante, Carlos Betancur, el juez central del compromiso, determinó que era una infracción y a pesar de la intervención del VAR se terminó manteniendo en su decisión.

Esto fue tema de debate en la rueda de prensa postpartido, donde Alberto Gamero no se ‘guardó’ nada: “Hay cosas que la verdad ya para qué, después del encuentro no es bueno uno ponerse a hablar de eso, a mí no me gusta, pero yo he visto la jugada y jugadas como esas hay 70 en un partido y no es falta, no hubo revisión de VAR, no sé por qué”.

"Pero yo quería que estuviéramos al margen de eso, era una de las cosas que nosotros queríamos, aislarnos del árbitro y aislarnos de cosas que no las podemos hacer nosotros. De igual manera, no voy a hablar del árbitro, me voy tranquilo porque vi a un equipo competir bien ante un estadio lleno y que nos empatan en el último minuto de reposición, que son los detalles que a veces tenemos que cuidar y en el último minuto no cuidamos ese detalle”, concluyó el entrenador de Millonarios, en rueda de prensa.

Macalister Silva en duelo contra Nacional, por la final de Copa Colombia 2023. Foto: Twitter de @MillosFCoficial.

Por su parte, Macalister Silva tampoco guardó silencio y enfatizó en las sensaciones que quedaron a nivel personal el ver anulado uno de sus goles de esa manera. Sin embargo, el capitán también habló de pasar la página y pensar en lo que viene de cara al futuro.

“Hay muchos programas y muchas cosas que irán a repetir la jugada y cada quien que juzgue. Sin duda alguna, sí se ilusiona uno bastante con el gol, pero lo único es que mañana sale el sol y hay que trabajar, tenemos una nueva final el domingo y en eso debemos pensar así hubiéramos ganado”, fueron las palabras de ‘Maca’ en la rueda de prensa, luego de caer por la gran final de la Copa Colombia 2023 contra Atlético Nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El equipo ‘albiazul’ nuevamente saldrá al ruedo el domingo 26 de noviembre, esta vez por liga, cuando enfrente a Independiente Medellín en El Campín por la tercera jornada del grupo B, en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.