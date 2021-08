Teófilo Gutiérrez: "Cali me abrió las puertas, debe estar en los primeros lugares; podemos dar más"

Teófilo Gutiérrez llegó para dejar huella en Deportivo Cali y, poco a poco, lo hace. Cada vez que salta al terreno de juego, la cara del equipo vallecaucano mejora de forma considerable.

Basta con recordar lo hecho, este miércoles 25 de agosto, en el estadio de Palmaseca, donde anotó en el 2-2 del conjunto 'azucarero' contra Medellín, en los octavos de final de Copa Colombia.

Por eso, en rueda de prensa, hizo un balance de lo acontecido. Allí, hizo referencia a su nivel futbolístico, lo que expone el equipo, la posición donde lo ubica el técnico Alfredo Arias y el próximo juego, frente al Junior de Barranquilla.

Sensaciones de su llega al Deportivo Cali

“La verdad que me siento bien, es un club que me ha abierto las puertas, no ha sido fácil. Tenemos un gran entrenador a quien le gusta jugar bien a la pelota, tenemos un equipo muy joven, que van sumando minutos, y vamos por ese camino"

Análisis del partido contra Independiente Medellín

"El primer tiempo jugamos un partidazo, pero creo que, en general, no vamos tranquilos más no conformes. Considero que podemos dar más, el Cali juega bien y tiene un ataque poderoso. Estamos encontrando el equilibrio”

Opinión de la llave de octavos de final

“La llave esta abierta y Cali de visitante es peligroso. Nos deja tranquilos. Estamos jugando partidos cada tres días, pero eso no es excusa, aquí vamos. Cali merece estar en los primeros lugares siempre"

Posición en el terreno de juego

“Lo que decida el entrenador, está bien. Él me ha visto bien, he aportado al grupo, entrando me ha ido de maravilla entonces no me puedo quejar. Soy feliz donde estoy, haciendo lo que hago y amo mi profesión”

Previa del juego frente al Junior, en Liga

“Será un partido más. Eso sí, importante y a la vez muy parejo, donde vamos a marcar la diferencia con la tenencia de la pelota. Además, recuperamos al capitán (Juan Camilo Angulo), que nos da mucha salida por derecha, tendremos al 95% del equipo en cancha. Hemos jugado con equipos grandes y será un lindo encuentro, con responsabilidad y altura”