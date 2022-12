Unión Magdalena, Real Cartagena, Huila y Leones avanzaron a la siguiente fase de la Copa

Este jueves, jugarán Fortaleza vs. Orsomarso, Cortuluá vs. Real San Andrés, Tigres vs. Barranquilla, y Quindío vs. Valledupar. Así, el certamen empieza a tomar forma.

Atlético Huila, Leones, Real Cartagena y Unión Magdalena consiguieron este miércoles su clasificación a la segunda ronda de la Copa Colombia.

Huila goleó 4-0 a Llaneros (4-2 en el global), mientras que Leones se impuso 3-1 en los cobros de pena máxima sobre Boca Juniors (1-1 en el global).

En los otros dos compromisos, Cartagena empató 1-1 con Atlético (3-2 en el global), y Unión perdió 3-1 con Bogotá (4-3 en el global), pero consiguió avanzar por un gol.

