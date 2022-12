Unión Magdalena sacó ventaja en la Copa Colombia: goleó 3-0 al Bogotá, en Sierra Nevada

Roberto Carlos Vanegas fue la gran figura de los samarios al convertir dos de los tres goles del triunfo. Además, Quindío venció 0-2 a Valledupar y Tuluá igualó 1-1 con San Andrés.

Unión Magdalena no pasó trabajos en casa y goleó 3-0 al Bogotá F.C., este miércoles, en el juego de ida de la primera ronda de clasificación de la Copa Colombia.

Publicidad

Los tantos del triunfo para el ‘ciclón bananero’ fueron obra de Roberto Carlos Vanegas (30’ y 66’), por duplicado, y Hernán Luna (54’).

Abel Aguilar: “Me quiero capacitar porque mi deseo es seguir ligado al fútbol”

En los otros juegos de la jornada, Deportes Quindío venció 0-2 al Valledupar, Real San Andrés igualó 1-1 con Cortuluá y Boca Juniors de Cali y Leones no pasaron del 0-0.

Este jueves jugarán Barranquilla vs. Tigres; Orsomarso vs. Fortaleza; Huila vs. Llaneros y Atlético de Cali vs. Real Cartagena.

Publicidad