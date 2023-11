Víctor Aristizábal, sobre el debut de su hijo en Nacional: "Fue una emoción muy bonita en familia"

Víctor Hugo Aristizábal no se cambia por nadie, tras el debut de su hijo con el primer equipo de Atlético Nacional en la semifinal de la Copa Colombia entre 'verdolagas' contra el Deportivo Pereira. El joven futbolista, Emilio Aristizábal, estuvo en cancha en los últimos minutos del compromiso.

En charla exclusiva con 'Blog Deportiva', de 'Blu Radio', el ídolo de Atlético Nacional habló de lo que significó este hecho para él y su familia. "Son emociones demasiado encontradas uno mira esa parte desde afuera y mirar que un hijo está en la misma situación que uno hace algunos años. Uno se pone en los guayos de su hijo, y ya es volver a todo eso mismo, a comenzar a sufrir como lo hacíamos con esa expectativa por el equipo en el que uno juega. Es una satisfacción grande, más como padre que otra cosa, uno siempre quiere verlo triunfar en cualquiera que sea su profesión. Una emoción muy bonita en mi familia", dijo el exfutbolista.

Por otra parte, el mítico jugador del cuadro 'verdolaga' comentó si aconseja muy seguido a su hijo y qué es lo que le dice. "Sí, claro, siempre tengo esa oportunidad. Cuando él jugaba en las menores siempre me sentaba con él y analizábamos todo lo que hacía, pero más que todo los errores. Las cosas buenas superficialmente, los errores más a fondo. Ayer disfrutamos más el momento, tendrá que mejorar muchas cosas, y eso lo dará los minutos, la confianza del entrenador. Cuando uno va jugando va adquiriendo esa confianza para errar menos. Siempre hay falta de experiencia pero es parte normal de esta profesión”.

Víctor Hugo Aristizábal. Foto: Colprensa

*Otras declaraciones

Publicidad

¿Cómo juega Emilio Aristizábal?

“A él le gusta mucho interpretar el fútbol, lo que se necesite en el momento. A mí me gustaba jugar, ni me gustaba esperar. Muchas veces hasta jugué de ‘10’. Pero él es más capacitado física y mentalmente, se le ha podido ayudar. Él mide 10 centímetros más, su potencia física es más, yo a su edad era un flaquito desnutrido”.

El legado...

“Ellos tienen la fortuna de la vivencias de nosotros que luchamos, ir atrás de esas dificultades que tuvimos en alimentación, problemas familiares y muchas cosas. No me gusta mencionarlo pero uno hasta pasar hambre y dificultades para salir adelante”.

¿Cómo llegó a Nacional?

“Es un pelao’ que la ha luchado, en Nacional mandó un scouting a mi club, y jugaba ahí cuando tenía 14 años. Lo acompañó como seis meses, de ahí lo llevaron para una prueba dos meses en las divisiones menores. Yo les dije que no me meto ahí, para que no dijeran que yo lo metí ahí, vean ustedes y ustedes miran si tiene capacidades. Le fue muy bien, y lo ficharon”.

Publicidad

'Cómo vivió el debut de Emilio?

"Muy difícil, yo creo que iba a ser un poco más llevadero pero fue muy difícil porque estaba en Bogotá, estaba en el canal y estaba con Faustino Asprilla y cuando vemos que va a entrar él comenzó a grabar y el corazón a uno se le quiere salir. Ustedes se imaginan la responsabilidad, seguramente dirán el hijo de Aristizábal, usted debe ser Emilio y deberá ganarse su espacio”.

El apoyo de la mamá a Emilio...

"Imagínese que la mamá es la que lo va a grabar, pero ella es la que graba los goles. Nos está cobrando autoría, eso está duro. Trabaje duro para que le pague a su mamá que lo mandó al estrellato".