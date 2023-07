William Amaral: “Crecer ganando es fundamental, el resultado es importante pero también jugar bien”

Atlético Nacional consiguió una ventaja de 3-1 sobre América, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Por eso, el técnico brasileño William Amaral se mostró feliz por el resultado obtenido en el Pascual Guerrero.

“La victoria, crecer ganando es fundamental, aunque sea con dolores, lo importante es que podamos consolidar, convencer a la gente, convencer a un jugador no es fácil. Para enamorar a todos, todos somos fan del buen fútbol, la gente quiere ver eso, el resultado es importante pero también que jueguen bien”, afirmó el estratega de los ‘verdolagas’.

Seguido a eso, Amaral se refirió a los goles que consiguió Nacional, que fueron varios por errores en salida de la defensa de América o del arquero Diego Novoa.

“Es una consecuencia, el error por una presión de nuestros jugadores. El partido fue bien preparado en ese sentido, el equipo forza el error, les obliga a hacer pases de riesgo”, explicó.

Acá más declaraciones de William Amaral:

*La unión, clave en Nacional

“Hay una creencia grande, somos muy cercanos en todos los sentidos, hay un movimiento muy familiar, hay una lectura grande de los jugadores de lo que debemos hacer. En Colombia hay una cantidad de jugadores talentoso, pero que no saben interpretar el juego, entonces es nuestro trabajo. Tenemos poco tiempo, cometemos errores, pero son errores de crecimiento”.

*Álvaro Angulo es uno de los puntos altos del partido

“Álvaro viene de mucho tiempo quieto, hizo algunos minutos en Copa Libertadores, luego en Miami, hizo un sacrificio tremendo. Está la gestión psicológica también”.

*Hay esperanza en el proceso, pero pide calma

“En estos momentos intentas que el equipo consiga representar el juego, pero no siempre es posible, por el rival, porque las condicionantes son muchas. No es fácil tener el balón, transiciones ofensivas, luego las defensivas. Nosotros lo que entrenamos es algo positivo, por el tiempo de trabajo”.

Ahora, Atlético Nacional pasará lo del partido de este miércoles, y pensará en el duelo de la liga del fútbol colombiano 2023-II contra Jaguares, el sábado 29 de julio, a las 8:20 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, válido por la fecha 3 del campeonato

Cabe recordar que los 'verdolagas' empataron 1-1 contra Once Caldas, en la primera jornada del torneo, y el duelo de la segunda fecha, con Águilas Doradas, aún no se ha disputado, y no tiene fecha definida. Por eso, hasta el momento suman un punto en la tabla de posiciones.