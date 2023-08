William Amaral: “Quiero disfrutar esta victoria deliciosa sobre un club grande como América”

Atlético Nacional volvió a ganarle al América de Cali, en la serie de octavos de final de la Copa Colombia. Esta vez fue con un resultado de 2-1, que completó para el 5-2 en el marcador global. Con eso, los ‘verdolagas’ pasaron a ‘cuartos’ y William Amaral no ocultó la felicidad por lo conseguido.

“El equipo va creciendo, hablamos siempre de lo mismo, pero es el proceso de crecimiento, el equipo dio un paso más adelante, presionó. Después la función de la importancia de un partido, estamos hablando de un auténtico clásico, es un duelo que siempre recordamos, y como ganadores es fantástico. El equipo tuvo buenos momentos de buen fútbol, quizás más futbol que goles, necesitábamos en función de lo que producimos, que el equipo debería marcar mas goles”, fue en el análisis del timonel brasileño.

Después, William Amaral no cabía de la dicha por vencer al cuadro ‘escarlata’, uno de los mayores rivales de Atlético Nacional en la historia.

“De momento me gustaría disfrutar de esta victoria deliciosa sobre este club, que es un grande, América es uno de los grandes del fútbol colombiano”, señaló.

Acá más declaraciones de William Amaral en rueda de prensa:

*’Aplausos’ para el árbitro Carlos Ortega

“Felicitar a Carlos Ortega por el trabajo, partidazo que hizo. El árbitro no detuvo el partido, dejó jugar, que la pelota corriera, no dejó que el partido bajara el ritmo y eso es fundamental, si paramos siempre por pequeñas cosas no interesa a nadie”.

*Hay que seguir mejorando

“El hecho de tener un buen partido, de buenas cosas, no significa que debemos dejar de hacerlo, es un desarrollo continuo, es una evolución de situaciones anteriores, es un proceso que empezó atrás, pero no termina acá. El contrario, los rivales encontrarán soluciones para lo que proponemos, entonces se debe seguir evolucionando”.

Neyder Moreno y Jefferson Duque celebran el triunfo de Atlético Nacional Twitter Oficial de Atlético Nacional

*El técnico debe hacerse entender de buena manera

“La importancia del entrenador con su presencia, con sus palabras, la forma de manifestar, es la forma de comunicar, y a partir de ese momento pasas energía en los jugadores y así confían en tu palabra y así la comprenden”.

*Ganar, pero jugar bien

“Si somos capaces de emocionarnos, me quedo muy contento con esto, esto es fútbol en cuanto a ser protagonistas debemos tener esa responsabilidad de ganar partidos y jugando bien, emocionar a la gente, para que disfruten”.

*Hay cansancio

“El tema fisiológico es algo claro, jugar cada tres días es difícil para recuperar a los jugadores y por eso cambiamos casi siempre la nómina. Debe existir la rotación de la nómina”.