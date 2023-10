William Amaral, tras eliminar a Águilas Doradas: "Cada día que pasamos juntos somos más fuertes"

Atlético Nacional logró llevarse uno de los cupos para las semifinales de la Copa Colombia luego de haber derrotado a Águilas Doradas por un marcador global de 5-1. Tras el encuentro, William Amaral, técnico 'verdolaga' habló de su equipo.

En primera instancia, habló de la fortaleza que han venido adquiriendo junto con su equipo día tras día. "Nosotros en cuanto a equipo, cada entrenamiento y cada día que pasamos juntos somos más fuertes y esto nos ayuda un montón. Tenemos una idea única, una idea para todos. Hay un entendimiento y comprensión para nuestro modelo de acción en cada partido. A pesar de los cambios y juventud que hay en el equipo, el equipo consigue responder con un buen comportamiento", aseguró el brasileño.

Por otro lado, habló de dos de sus jugadores: Jhon Duque y Robert Mejía, además de hablar del planteamiento de sus partidos. "Creo que Robert (Mejía) y Jhon Duque ya jugaron juntos y lo hicieron muy bien. Nosotros cuando preparamos un partido, son varios los factores que ponemos en la mesa. En algunos partidos tenemos que ajustar en función de cada factor. Hemos tenido periodos cortos de recuperación y nos hemos adaptado a eso. Los equipos de esta liga son muy duros hay una diferencia de un equipo al otro.", comentó Amaral.

También tuvo tiempo de hablar de la hinchada 'verdolaga'. "Yo no entiendo que es lo que pasa, llevo aquí poco tiempo y son cosas que uno no entiende porque estamos hablando del equipo más grande de Colombia y que el estadio esté vacío y la gente no esté presente, eso da pena. Nosotros necesitamos de nuestra afición. Sin ellos no somos equipo y por eso intentamos crear un vinculo emocional dentro de nuestras posibilidades para que la gente venga al campo", confesó el estratega un poco confuso.

Continuando la misma línea, declaró con respecto a la cantidad de compromisos deportivos que tienen que afrontar y como ha logrado adaptar al equipo para mantenerlo compitiendo. "Son muchos los partidos seguidos y tenemos un gran nivel de desgaste. Estamos llegando a la parte final de la temporada y no es tan largo el plantel. Pronto vamos a perder algunos jugadores, algunos por lesión, otros por selección y estamos gestionando esto para tener el equipo bien y compitiendo con intensidad. Esto lo hacemos con la idea de juego Si hay un jugador, tenemos otro que lo pueda sustituir de mejor manera", explicó.

Atlético Nacional eliminó a Águilas Doradas de la Copa Colombia Foto: @ÁguilasDoradas

Por último, habló de los jóvenes talentos 'verdolagas' que están empezando a tener repercusión con el equipo profesional. "Estamos creciendo junto a los jugadores. Los jugadores jóvenes vienen participando activamente con muchos minutos. Hablé con los más jóvenes de que lo mas importante no es los minutos de juego que tienen, sino como aprovechan los pocos minutos de juego. Estoy feliz por ver a los jugadores jóvenes jugar y verlos crecer", culminó de esta manera William Amaral su intervención.

El próximo partido del Nacional de William Amaral será el próximo sábado 7 de octubre contra Unión Magdalena por la jornada 16 de la Liga 2023-II. Dicho partido se dará en el estadio Sierra Nevada, de la ciudad de Santa Marta.