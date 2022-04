Cristian Bonilla habló de su retiro: “El fútbol ya no es mi sueño, no sentía lo mismo que antes”

Para todos fue una sorpresa la noticia del retiro de Cristian Bonilla , quien apenas tiene 28 años, pero él mismo fue el encargado de dar los motivos de esta decisión.

“Pasa porque ya no sentía lo mismo que sentía antes, yo siempre he sido una persona con pasión, con amor y al no sentir esa pasión que sentía antes, y esos sueños, hay que ser honesto conmigo mismo. Fue una profesión que tanto me dio, obviamente no hay otro motivo. Tengo que ser claro, tengo mis negocios, mi empresa; estoy tranquilo con la decisión y siento que estoy respaldado por Dios”, afirmó en las últimas horas el exguardameta oriundo de Manizales, para ‘El Heraldo’.

Además, Bonilla mencionó que el tiempo dirá si fue apresurado o no, pero que está tranquilo con el paso que dio.

Por otra parte, el exfutbolista, sin rodeos, aseveró que “el fútbol ya no es mi sueño. Mis sueños son dedicarme a mis negocios, a mis cosas, por eso hay que ser honesto conmigo y con el fútbol, me dio demasiado como para que hoy no sea mi sueño, y seguir ahí”.

Cristian Bonilla, eso sí, se mostró tranquilo por lo realizado en su carrera a nivel de clubes y en Selección Colombia, en especial, en categorías menores.

¿Cristian Bonilla jugó en la Selección Colombia?

Cristian Bonilla hizo todo el proceso de la Selección Colombia. Así se destacó por sus condiciones en seleccionados de nuestro país en categorías Sub-17, Sub-20 y hasta la Sub-23 y algunas oportunidades en la de mayores.