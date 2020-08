Cristian Martínez Borja: “Soy hincha del América, uno siempre sueña con volver y salir campeón”

Cristian Martínez Borja es uno de los nombres de los que más se ha oído hablar, desde que las ligas sudamericanas empezaron a volver a la competencia, en medio de la pandemia del coronavirus. Es el goleador de la Liga de Quito y ha marcado 9 goles en 7 partidos.

Cifras y rendimiento que hacen de este año el mejor del atacante chocoano, desde su arribo a mediados de 2018 al fútbol ecuatoriano.

Con la Liga, le dijo desde Ecuador Martínez Borja a GolCaracol.com, espera salir campeón y clasificarse a las finales de la Copa Libertadores (comparten grupo con River Plate, Sao Paulo y Binacional). Sin embargo, su corazón es escarlata y también tira para el lado del América de Cali.

¿Está pasando por su mejor momento?

“Afortunadamente todo empezó a llegar gracias al trabajo que no me he cansado de realizar. Nosotros nunca paramos. Tengo la fortuna de tener unos grandes compañeros que me apoyaron en los momentos difíciles y es por ellos y por el club, que he aprovechado de la mejor manera cada momento”.

¿Cuáles fueron esos días difíciles?

“Al principio me costó acoplarme al equipo y a la altura. Sin embargo, el cuerpo técnico y mis compañeros me tuvieron paciencia. Estoy en un club grande, con una infraestructura increíble y es normal que cuando no salen las cosas como uno quiere se empiece a hablar de más, pero entre el equipo y yo siempre ha habido confianza y respeto. Me supieron esperar y ahora se ven los resultados”.

¿Vivió algo similar en América?

“América es un club muy grande, la presión y la crítica siempre va a existir. Yo soy hincha y fui muy feliz allá. Hice lo que tenía que hacer, le aporté al equipo y estoy muy agradecido con todo el mundo”.

¿Quisiera enfrentarse en las instancias finales de la Libertadores el América?

“Sería un rival muy difícil. La historia que tiene el América en la Libertadores muy pocos la tienen. Pero yo soy un profesional y, con respeto, me debo a la Liga. Sería un partido especial para mí. Lastimosamente por la pandemia no habría público en el Pascual Guerrero, porque eso sería una fiesta”.

¿Le gustaría volver al América?

“Uno siempre sueña con volver. No solo con retirarse, sino con aportarle cosas importantes al equipo. Soy hincha y quisiera regresar para salir campeón”.

¿Le gustó la manera en la que salió del América?

"Creo que fue lo mejor para ambas partes. Todos necesitábamos un cambio y así quedó demostrado. Ellos contrataron bien, armaron un buen equipo y el resultado fue que salieron campeones, y además contra el Junior. Eso me hizo muy feliz".

