¿Cuándo arrancará la Liga I-2023 del fútbol colombiano?

El fútbol colombiano no se toma descanso. A pesar de que el Deportiva Pereira ya bordó su primera estrella en su escudo, tras ganarle la final a Independiente Medellín y que muchos jugadores entraron sus vacaciones; la Dimayor tuvo una asamblea general el miércoles en la cual quedaron definidas algunas a cuestiones, a falta de la confirmación oficial de la entidad deportiva del balompié nacional.

En esta reunión se tocaron puntos importantes, tales como la fecha en la que arrancará la Liga I-2023, el formato del certamen y del descenso y de la clasificación a los torneos internacionales.

"En primera instancia se dio a conocer que el fútbol profesional colombiano volverá a partir del 25 de enero, de 2023, como se tenía previsto desde un inicio. Respecto al formato, la Liga continuará, por el momento, de la misma forma: 20 fechas de todos contra todos, cuadrangulares y final. A su vez, el formato de descenso y de clasificación a torneo internacional seguirá rigiendo de la misma forma: tabla de puntos acumulados en promedio", así lo explicó 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Otro de los puntos tratados fue la fecha en la que el 'matecaña' se enfrentará contra Atlético Nacional, por el título de Superliga.

"Con Deportivo Pereira como local, la superliga arrancaría, supuestamente, el domingo 22 de enero, y cerraría en casa de Atlético Nacional, el miércoles 25, en el estadio Atanasio Girardot", agregó el medio citado anteriormente.

Cabe resaltar que la Dimayor habría resuelto, en primera instancia, respetarle la primera estrella al Pereira, así como su cupo para la Copa Libertadores 2023, pues hubo clubes que pidieron su descenso porque alegaron que no cumplía con los requisitos exigidos por la entidad deportiva.

Sin embrago, la asamblea general no llegó a una decisión definitiva, pues el 'matecaña' no contaría con el reconocimiento deportivo del Ministerio del Deporte y hasta que no se defina este indicador, para nada menor, no se podrá avanzar en este engorroso tema. La Dimayor volverá a convocar a una nueva asambla el próximo martes, en la cual espera finiquitar estos temas.