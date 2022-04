"Cúcuta Deportivo es todo un emblema y su regreso, le devuelve el alma a las personas de la región"

"Si cuentas con la suerte de tener una segunda oportunidad, aprovéchala y no la desperdicies", esta popular frase, que puede aplicar en cualquier ámbito de la vida, le cae como anillo al dedo a lo que vive el Cúcuta Deportivo en la actualidad.

Luego de una serie de malas decisiones y pésimos manejos, el club recibió su primer gran golpe. En octubre de 2020, se dio a conocer la suspensión del reconocimiento deportivo. Esto por los incumplimientos laborales. No se auguraba nada bueno.

Publicidad

Fue así como, junto a eso, en marzo de 2021, la Dimayor ratificó la desafiliación del cuadro 'motilón', en una asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol. Desde entonces el Cúcuta no participa en los torneos del fútbol profesional colombiano.

Fueron momentos de tristeza, en especial en la ciudad nortesantandereana. Desde ese momento, a esos corazones se les hizo un pequeño agujero. Había un vacío. Y es que, como dicen, el fútbol es lo más importante de lo menos importante.

Publicidad

El balón no volvió a rodar en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, empezó una labor titánica por recuperar a la institución, que tantas alegrías le regaló a todo un país. Basta con recordar cuando llegó a semifinales de Copa Libertadores en 2007.

No fue fácil, pero se consiguió. Este miércoles 20 de abril, tras una asamblea extraordinaria, se hizo oficial el regreso del Cúcuta Deportivo al fútbol colombiano, de manera profesional, a la Segunda División. Fiesta y día de celebración.

Publicidad

Un histórico está de vuelta. Le llegó su segunda oportunidad y espera aprovecharla al máximo, tal y como lo dejó claro, en entrevista con Gol Caracol, Braynner García, quien vistió la camiseta del Cúcuta, entre 2005 y 2007, en 2008, y de 2017 a 2019.

Además de ser hincha confeso del conjunto 'motilón' y de saber lo que es portar la cinta de capitán y qué significa defender estos colores, vivió momentos dulces y amargos. Basta con ver sus títulos, al haber sido campeón de Liga en 2006, y de la Primera B en 2005 y 2018.

Publicidad

¿Cómo recibió esta noticia?

"Muy contento, como hincha y referente del Cúcuta, por lo mucho que significa el regreso a la profesional, en especial, por la historia de esta institución, su hinchada y porque, sin lugar a duda, esto ayuda en todo sentido: para la reactivación de la economía en la ciudad y lo que implica e impacta el fútbol en Norte de Santander."

Sumado a ese impacto, ¿Qué inyección tiene en lo emocional?

"La vuelta del Cúcuta le regresa el alma a las personas de la región. Este club es un emblema para los nortesantandereanos y, en general, para los que queremos a la institución. Sinceramente, es gratificante ver que muchísimos aportaron su grano de arena, desde el gobierno, los entes gubernamentales, la Dimayor, en fin."

Publicidad

¿Cuál es el ambiente que se siente?

"Se respira felicidad. La verdad es que el esfuerzo tan grande que se hizo para que volviera el equipo se debe aplaudir, más porque esto significa regresarle la alegría a un pueblo que necesita este tipo de noticias; se le regresó el alma, la felicidad y pasión a mucha gente que soñaba con vivir, nuevamente, el hecho de apoyar a su equipo."

¿Qué hizo falta para evitar esa dura crisis?

"Organización, eso faltó. Hay que ser claros y las cosas no iban bien en la parte dirigencial; hubo desconcierto y desorden. Sin embargo, esperamos que esto haya servido de aprendizaje para que las cosas se hagan de una mejor manera, con el fin de encarrilar al equipo por una mejor senda."

Publicidad

¿Algún consejo que pueda dar para que no vuelva a pasar?

"Complementando lo anterior y de la mano de ese orden del que hablaba hace instantes, sé que se podrá hacer todo de la manera correcta, cumpliéndole a los jugadores, a los acreedores y a cada uno de los que, de una u otra forma, ayudan a la institución, para así no volver a tocar fondo y vivir eso que no se lo deseo a nadie."

¿Cuáles puden ser los principales objetivos?

"A corto plazo, armar un equipo competitivo, además de llegar lo más pronto posible a Primera División, que es el sitio que le corresponde al Cúcuta Deportivo. Asimismo, resurgir tratando de saldar las cuentas. Posteriormente, que no volvamos a caer en esa situación porque este club es historia de Norte de Santander."

Publicidad

¿Lo podremos ver vinculado, en algún momento, en la parte directiva o como entrenador?

"Es mi sueño, no lo puedo negar; además, porque estoy cerca de terminar mi carrera como jugador profesional, así que si se da la posibilidad, bienvenida. Por ahora, lo que sí tengo claro y quiero, es retirarme con la camiseta de Cúcuta Deportivo, pero eso no depende de mí, ni está en mis manos, así que esperar."

¿Y en caso de que no se de?

"Es una ilusión que tengo, pero, como decía y como muchas cosas en la vida, no es lo que uno quiera. Ahora, respondiendo a esa pregunta, si no se da la oportunidad, seguiré trabajando y ayudando al fútbol del Norte de Santander, potenciando a las categorías menores. Tengo la aspiración de seguirme preparando y aportar al equipo."

Publicidad

¿Qué opinión le merece que Aquivaldo Mosquera haya sido elegido como entrenador de Cúcuta Deportivo?

"Tuve la posibilidad de compartir Selección Colombia, en 2007, con él. Además, nos acabamos de graduar como técnicos en la Universidad de San Buenaventura, donde tuvimos buena relación. Es una linda oportunidad para esta nueva camada de entrenadores que estamos llegando. Esperemos que le vaya bien y que el mayor beneficiado sea el Cúcuta Deportivo."

Hubo polémica por si debía regresar a Primera o Segunda División, ¿Qué dice frente a ello?

"Siendo sincero, estoy agradecido porque el equipo haya vuelto, ya sea a la A o B, volvimos a nivel profesional, que era algo que se veía muy difícil el año pasado cuando inciamos el proceso de empezar con un grupo de jugadores de la región con el fin de que la llama siguiera viva, moviendo el bus y todo lo que significa el club."

Publicidad

Entonces, ¿Está de acuerdo con la decisión?

"Le doy gracias a Dios y a los que hicieron posible esto. Independiente de que sea a Primera o Segunda División, tenemos que darnos por bien sevidos porque nos dieron una nueva oportunidad, la cual espero podamos aprovecharla. Eso sí, hay que cambiar y mejorar cosas para que el equipo no vuelva a pasar por una situación tan compleja."