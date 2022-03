Daniel Ruiz, figura actual de Millonarios: "Es una felicidad que James Rodríguez haya hablado de mí"

"Mucha gente me etiquetó en el video. Felicidad, al ver que James Rodríguez dijo eso, es una forma de ver que estás haciendo las cosas bien", así reaccionó Daniel Ruiz en la charla que tuvo en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', cuando le recordaron las palabras que Rodríguez Rubio tuvo en una transmisión en vivo, en 'Twitch', ya hace varias semanas.

El juvenil futbolista de Millonarios fue elogiado por el '10' de la Selección Colombia, algo que llamó la atención de muchos seguidores del cuadro 'embajador'.

De otro lado, también se habló en la entrevista de los inicios de Daniel Ruiz, quien recordó que no era extremo, como lo es ahora en el equipo bogotano.

"Arranqué jugando de volante 10, pero con el profesor Gamero, empecé a ser extremo y me acomodé bien a esa posición. Aprendo cada día jugando ahí. Son posiciones diferentes, en el centro del campo hay que jugar más rápido, en la banda se puede tener un tiempo de más, pero me he podido acomodar", añadió.

Además, resaltó la cercanía que ha tenido David Macalister Silva, con toda su experiencia, y los consejos que le ha dado en todo este tiempo.

"'Maca' me acogió, me ha sabido hablar en el momento que es y eso es importante. Hay que escuchar las otras opiniones y Macalister me ha aportado mucho. Me ha dicho mucho de la paciencia, de saber manejar los tiempos del partido", concluyó.

¿Cuándo jugará de nuevo Millonarios en la Liga Betplay?

Este miércoles, los 'embajadores' tienen que visitar a Independiente Medellín, en la Liga del fútbol colombiano, a partir de las 8:15 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot. Este duelo será por la fecha doce de la Liga I 2022 del balompié de nuestro país. Precisamente entre los convocados se encuentra el volante Daniel Ruiz.