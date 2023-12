Daniel Torres: "Este es un equipo valiente; hemos crecido y estamos fuertes"

Medellín está listo para el primer 'round' contra el Junior de Barranquilla este domingo en la final de ida de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, pero antes de que ruede el balón el Metropolitano, los protagonistas del compromiso comparecieron en rueda de prensa y uno de ellos fue el capitán del DIM, Daniel Torres.

El volante del 'poderoso' se refirió a lo que significa jugar una final más con el 'rojo de la montaña'. "Es especial, igual como lo comparte el 'profe' (Alfredo Arias), me siento honrado de poder estar aquí, agradecido con Dios y la diferencia está es que estoy presente físicamente; en aquella oportunidad no pude estar presente, hoy recibo esa oportunidad gracias a que me han elegido. Disfrutar".

En la mente del todo el plantel rojo paisa está la séptima estrella y esperan que en Barranquilla puedan dar el primer paso. Daniel Torres habló de la unión que hay en el Medellín.

"Creo que la segunda oportunidad de poder llegar a una final, tercera, la segunda en poder conseguirla con el club. Muy importante para mí y también para la institución, siempre lo he dicho que las estrellas o conseguir un título es el medio, lo más valioso para mí es el proceso que puedo llevar con lo personal, familiar, el grupo. Los lazos familiares es algo que no ha faltado en este grupo y esperando Dios mediante coronar con ello, con el proceso, con la séptima estrella", agregó.

Daniel Torres, entrenando con el Independiente Medellín @DIM_oficial

Otras declaraciones de Daniel Torres:

Las cualidades de este Medellín

"En cuanto al grupo realmente se ha construido una familia, pero obviamente no todo es perfecto, tenemos obviamente diferencias y obstáculos durante el torneo, pero eso ha hecho que nos unamos más. Todos tiramos para el mismo lado y que el objetivo en común sea lo que primero se pueda conseguir".

Sus compañeros en el mediocampo... Alvarado y compañía

"Me hablas del chico, pero te puedo hablar de los chicos, no solamente ha sido Alvarado, ha sido Ricaurte cuando ha estado ahí, Loaiza no puede estar activo hoy. Cuando el cuerpo técnico decida el once podamos hacerlo de la mejor manera y eso es lo que ha hecho que crezcamos y estemos fuertes. Este es un equipo valiente y esa valentía pasa porque no tiene que temer. Antes de pensar en qué espacio fue a dejar pienso en el espacio que puedo ganar al momento de ir al frente. Tenemos jugadores que hacen su esfuerzo y que llegan a cubrir ese espacio que deja el jugador y eso ha hecho que seamos más fuertes y difíciles de penetrar.

Qué piensa de la plaza de Barranquilla, se vendieron todas las boletas...

"Eso para nosotros es de motivación, el poder encontrar una plaza llena pero también sabemos de la responsabilidad que tenemos. Estar a la altura no de la plaza, sino de la institución y de la afición nuestra de poder representarlos bien y de hacer las cosas bien mañana (domingo) acá".

¿Cómo manejar la ansiedad antes de una final?

"Es difícil con una charla o unas palabras llegarle a personas que son diferentes a los jugadores, vivimos momentos completamente diferentes. En lo personal opto por orar, quien tiene control de todo y quien conoce cada corazón es Dios".

¿Qué decirle a los futbolistas que juegan su primera final?

"Tantos lo que juegan por primera vez como lo que han hecho, es vivir el momento a momento el día a día, aprovechar. El momento en que llega la final vivir el partido, el momento a momento, esa es la clave".