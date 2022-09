David González: "Es de admirar la manera en la que los muchachos pudieron mantener ese marcador"

Este domingo, Independiente Medellín ganó el clásico paisa número 325 a Atlético Nacional , el cual estuvo lleno de emociones, goles y hasta polémicas. David González pudo darle una alegría a su público, por un vibrante 4-3 el Atanasio Girardot.

El estratega del 'rojo de la montaña' habló de la gran preparación que tuvieron para enfrentar a los 'verdolagas'. Su plan e idea de juego le salió a la perfección durante los primeros 30 minutos, pues su equipo hizo tres goles en este fragmento, sometiendo a los hombres de Hernán Darío Herrera.

Publicidad

"Habíamos estudiado las virtudes y las falencias del rival. Es un equipo que de la mitad de la cancha para adelante tiene jugadores desequilibrantes que ganan partidos, pero que no tienen una buena compensación en defensa cuando están tan sumados en ataque. Durante toda la semana estuvimos trabajando, dejando descolgados a los dos puntas, de que en algunos momentos se jugara un juego más directo para tratar de generar esos duelos de tres contra dos, o dos contra dos en la zona defensiva de ellos. El plan se ejecutó, iba saliendo a la perfección, obviamente la expulsión (de Andrés Ricaurte) que no se si vale la pena hablar de eso, condicionó", empezó diciendo el timonel del DIM.

Para el técnico del Medellín la polémica expulsión de Ricaurte condicionó el juego, que según su visión estaba encaminado a una goleada.

"(Sin la expulsión) A mi parecer hubiera terminado con un marcador incluso mayor", expresó González.

¿Qué más dijo David González?

Sobre sus métodos de preparación para el clásico paisa:

"No nos enfocamos, como algunas veces me pasó cuando habían malos resultados, en traer un motivador, o una charla motivacional o en ver un video que te erice la piel. Nosotros nos enfocamos en planear un partido. Yo creo que la única que nos faltó en toda la semana fue tener diez jugadores y defender un resultado".

Publicidad

Sobre el impacto que tuvo la expulsión de Andrés Ricaurte:

"Lo que más te puede llegar a preocupar es quedarte con diez jugadores. Es algo que no está en el control, más con una expulsión con la de hoy (domingo). El primer gol de ellos es un penal que yo creo que no fue, es un contacto demasiado fortuito, no hay intencionalidad y ese tipo de cosas nos empiezan a meter en un arco".

Sobre la entrega y el sacrificio de sus jugadores:

"Antes es de admirar la manera en la que los muchachos pudieron mantener ese marcador durante mucho tiempo. Es un mérito muy grande que se hayan conseguido estos tres puntos, y hubiera sido injusto no tenerlos".