David González: "Estamos buscando llegar a la final, queríamos poner este Grupo B a dos puntos"

Este martes, se vivió un partido de 'locos' en el Atanasio Girardot, en un duelo válido por la cuarta fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales de la liga II-2022. Independiente Medellín le amargó el tiquete a la gran final a Águilas Doradas y de paso se metió a la pelea, al remontar un duelo que tuvo de todo y que terminó 2-1 a favor de los hombres dirigidos por David González.

Los de Rionegro, que venían de cosechar tres triunfos consecutivos, empezaron de gran manera el duelo en la capital antioqueña, gracias a un gol de Marco Pérez, desde el punto de penal. Antes de que se acabara el primer tiempo se desató un torrencial aguacero en Medellín que provocó la suspensión del partido por más de una hora. El primer tiempo terminó con ventaja para los de Leonel Álvarez, quienes con ese resultado se estaban asegurando un tiquete a la primera final de su historia de liga.

Publicidad

Sin embargo, González motivó a sus hombres para enfrentar de gran manera la parte complementaria, a pesar de que en un principio se estaba oponiendo a que se reanudara el juego por los riesgos que el estado del césped implicaba para los 22 jugadores.

Más allá del reclamo, el DIM entró dispuesto a darle vuelta al marcador y mantener vivo el sueño de disputar la final. Fue así como con goles de Andrés Cadavid y Luciano Pons lograron reclamar el triunfo y así llegar a siete enteros.

"Nosotros estamos buscando llegar a la final, queríamos volver a poner este Grupo B a dos puntos. Y de ahora en adelante, en estos dos partidos, me parece que se puede dar tanto el objetivo que nosotros estamos buscando y obviamente poder llegar a ser campeones", empezó diciendo el estratega del 'Poderoso de la Montaña'.

¿Qué más dijo David González, tras el triunfo contra Águilas Doradas?

Publicidad

Sobre el ambiente en el camerino y las razones de la remontada:

"Es un proceso que venimos haciendo de que todo el equipo se sienta parte de esto. Cuando uno ve como los jugadores entran al campo lo deja a uno muy contento. José Chávez se empezó a convertir en esa posibilidad del cambio. Lo que hacen todos, haber jugado ese segundo tiempo con la cancha como estaba, con el factor estresante que se generó en el partido por el ambiente, las peleas que hubo y eso a todos nos toco un poquito la fibra. Salimos a la cancha convencidos que teníamos que darle la vuelta y que teníamos que comernos la cancha, y por suerte así se dio y terminamos con un objetivo cumplido que era volver poner el grupo a dos puntos".

Sobre las razones que tenía para no volver a salir al campo, por la incesante lluvia:

"No paraba de llover y ya llevábamos 30-40 minutos en la zona mixta. Los árbitros se encerraron en una habitación y no nos daban respuesta. Con la cancha como estaba y con la lluvia, nosotros consideramos que no estaba apto para jugar. Además uno piensa a pensar en mucha cosa: que los jugadores no comen desde las cuatro de la tarde".