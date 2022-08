David González, tras clasificar en Copa Colombia: "Ojalá cambiemos las 'rechiflas' por alegrías"

Luego de la clasificación del Independiente Medellín a las semifinales de la Copa Colombia, este miércoles, en la rueda de prensa habló su técnico David González junto a la nueva incorporación del ‘poderoso’ para este semestre, el volante Daniel Torres.

A pesar de que el Tolima se impuso 1-0 en la capital de Antioquia, la ventaja del 3-1 que obtuvo el elenco paisa en el partido de ida, le permitió dejar atrás al duro rival dirigido por Hernán Torres pero que dejó con sabor amargo al técnico González: "No es la forma que uno quisiera clasificar a una semifinal. Perder en casa no cae bien, somos conscientes y por lo menos se sigue en competencia. Habrá muchas cosas por mejorar".

Sobre la situación de inconformidad de los asistentes al encuentro en el Atanasio Girardot, el técnico aseguró: "No se terminó sufriendo el partido, pero el resultado queríamos que fuese otro. La reacción de la gente es normal, es entendible porque ellos quieren vernos ganar, ojalá que las 'rechiflas' las cambiemos por alegrías".

González, que tuvo un gran paso como jugador del ‘poderoso de la montaña’, dejó en claro que para él es importante separar el legado que tuvo como arquero del conjunto que hoy dirige: "Desde que asumo como entrenador, la historia como futbolista no existe. Vine a darle lo mejor a este club, es un gran sueño que estoy cumpliendo. No me preocupa que me chiflen, me preocupa más el rendimiento".

Por su parte, Daniel Torres que tuvo su debut oficial con la camiseta del Independiente Medellín dio su primera declaración post partido y clasificación a la siguiente ronda de la Copa Colombia. Sobre su nuevo club, Torres opinó: "Hay cosas a mejorar, pero no me enfoco en lo malo. Lo que me motivó venir a Medellín fue lo que pude ver y el estilo a mostrar. En varios partidos se vio bien ese estilo, no es fácil mantenerlo todo el tiempo".

Torres, que tuvo un paso por el fútbol europeo antes de regresar al rentado nacional, también habló sobre las sensaciones de volver a ser titular y en un partido clave como lo era en una fase decisiva de la Copa Colombia: "Estoy contento de volver, ser inicialista y competir. Hay que mejorar, pero seguimos en carrera, estamos motivados para lo que viene".

Ahora Medellín enfrentará a Millonarios en las semifinales, luego de que los capitalinos dejaran en el camino a Fortaleza.