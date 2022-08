David González: "Tenemos que hacerle frente a esta situación y buscarle la vuelta"

Este domingo, Independiente Medellín sufrió una abultada derrota, por 0-3, contra Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales, en un duelo válido por la novena fecha de la liga II-2022.

David González reconoció el difícil momento que atraviesa el 'poderoso de la montaña', pues cabe recordar que vienen de caer 0-2 en la semifinal de ida de la Copa Colombia, la cual se jugó en el Atanasio Girardot.

"Definitivamente es el partido con el rendimiento más bajo. Por lo menos lo que observa uno desde la raya, después mirándolo normalmente uno encuentra cosas distintas, mejores o peores. Yo creo que en la salida de juego iniciando el partido, me parece que es partido en el que más fácil pasamos la primera línea del rival. Pero lastimosamente no pudimos encadenar nunca esas salidas con llegadas. Nos faltó profundidad, nos faltó incluso romper más por las bandas. Y eso nos llevó a que saliéramos bien desde atrás, pero que cuando llegáramos al último cuarto de cancha no encadenáramos y no creáramos una sola opción de gol", empezó diciendo González en rueda de prensa.

El timonel del DIM se lamentó por la mala suerte que tuvo su equipo en Rionegro. Recordemos que la primera anotación de Águillas llegó de un autogol de Víctor Moreno y que Christian Marrugo desperdició un penalti para establecer la igualdad.

"Defensivamente el gol llega en una jugada que nadie quiere, un autogol. Y eso sumado a la situación que estamos viviendo golpeó anímicamente a los jugadores. Luego cuando se pierde el penal, se golpea más aún y terminan siendo esos dos goles más producto del desespero y la impotencia del equipo en la cancha", agregó González.

El Medellín no pudo 'escalar' posiciones y se estancó en el puesto 13, con 10 puntos. El 'rojo de la montaña' no tiene tiempo para lamentarse, pues en la próxima fecha jugará el clásico paisa contra Atlético Nacional.

¿Qué más dijo David González?

Sobre evitar las excusas y buscarle una solución a los malos resultados:

"En estos momentos obviamente lo más fácil es apelar a decir "si no se hubiera ido, si no hubiera llegado el otro". Las decisiones que se tomaron se tomaron conscientemente, erradas o no son decisiones tomadas y ya no hay nada que hacer. Queriendo practicar un fútbol con amplitud y ruptura por los costados nos ha costado, no hemos podido explotar. Se podría halar que es nivel de los jugadores, que nosotros como cuerpo técnico no hemos podido hacerles entender eso, pero volvemos a lo mismo. Es tratar de buscar disculpas donde lastimosamente no las hay, tenemos que hacerle frente a esta situación y tratar de buscarle la vuelta y seguir".